Gaza/Jerusalén. El Ejército israelí intensificó sus ataques e incursión en el corazón de la ciudad de Rafah, sur de Gaza, como en su costado occidental; causando según fuentes médicas al menos 25 muertos en un ataque contra tiendas de desplazados -que no se atribuye-, y gran destrucción en barrios residenciales.



Según confirmaron a EFE fuentes palestinas, los ataques se concentran ahora en Al Auda, en el centro de la ciudad de Rafah, y en Tal al Sultan, un barrio en el noroeste. Las zonas sur y este ya están bajo su control semanas después de que los tanques israelíes iniciaran su incursión en la urbe, el pasado 6 de mayo.



“Toda la ciudad de Rafah es un área de operaciones militares israelíes”, dijo hoy Ahmed al Sofi, alcalde de Rafah, en un comunicado difundido por el grupo islamista palestino Hamás en Telegram. “La ciudad vive una catástrofe humanitaria y la gente está muriendo dentro de sus tiendas debido a los bombardeos israelíes”.



Sofi añadió que no queda ningún centro médico funcionando en la ciudad y que los residentes y desplazados -según UNRWA unas 65.000 personas, si bien antes de la incursión militar eran 1,4 millones de gazatíes los refugiados en Rafah- no pueden cubrir sus necesidades diarias de comida y agua.



El tercer punto de intensa actividad militar, según informaron fuentes locales a EFE, sigue siendo el denominado corredor de Filadelfia, la línea fronteriza de 14 kilómetros con Egipto que Israel aspira a controlar, según fuentes castrenses, a fin de cortar la red de túneles que abastece a Hamás y le ayuda tanto a rearmarse como a atacar.



En este área la destrucción de infraestructura está siendo absoluta, y se ha creado una especie de franja de amortiguamiento, al igual que en el Barrio Saudí de Rafah (oeste), donde unidades de ingenieros del Ejército están volando edificios residenciales.