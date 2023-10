Jerusalén. El ejército israelí informó este martes que desde el comienzo del conflicto con el grupo islamista palestino Hamás, el pasado sábado, ha atacado hasta 1,707 objetivos en la franja de Gaza.



Entre esos objetivos se incluyen 475 sitios de lanzamiento de cohetes; 73 objetivos de combate y de dirección terrorista; 24 infraestructuras militares estratégicas, y 22 objetivos subterráneos, se indica en un comunicado militar.



Los muertos en Israel ascienden ya a más de 900 tras el brutal ataque de Hamás por tierra, mar y aire del sábado, mientras que los fallecidos en la franja suman 687, incluidos 140 niños, en el tercer día de guerra entre Israel y las milicias palestinas, que asimismo secuestraron a más de un centenar de ciudadanos israelíes, que fueron trasladados a Gaza.



El Ministerio de Sanidad de Israel ha confirmado que los heridos llegan a 2,600, entre ellos al menos 376 en estado grave, por la agresión de las milicias palestinas y el lanzamiento de más de 4,400 cohetes desde el enclave, aunque la mayoría han sido interceptados.



En Gaza, los heridos son ya 3,726, según el último recuento de su Ministerio de Sanidad de la Franja, que desde ayer sufre intensos bombardeos por parte de la aviación israelí, que ha atacado numerosa infraestructura civil y edificios residenciales.



El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció este lunes que ordenó el bloqueo total de la Franja de Gaza, lo que significa que el enclave palestino quedará “sin suministro de electricidad, alimentos y combustible”, como medida de represalia en esta guerra.



“He dado una orden: Gaza estará bajo un cierre total. Estamos luchando contra terroristas bárbaros y responderemos en consecuencia”, indicó el ministro.



El Ejército confirmó recientemente que ha recuperado el control en casi todas las áreas tomadas hace dos días por las milicias, pero advirtió de que todavía pueden quedar “terroristas” escondidos en ellas, con los que ha habido “intensos intercambios de fuego”.



No obstante, un portavoz militar advirtió de que la guerra puede ser larga, y aconsejó a la población que apile comida y agua en casa, de momento, por al menos 72 horas.



Vínculos de Irán



Estados Unidos no ha encontrado pruebas de la supuesta implicación de Irán en el ataque de Hamás contra Israel que ha derivado en una nueva guerra de Gaza, reveló este lunes el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby.



En una rueda de prensa telefónica, el portavoz apuntó sin embargo que “Irán ha estado apoyando a Hamás durante muchos años” y que el régimen de Teherán tiene mucha “complicidad” con el grupo palestino.



“Hemos estado analizando la información que recibimos y no hemos visto pruebas tangibles de que Irán estuviera directamente involucrado en la planeación o la ejecución del ataque”, detalló Kirby.



Irán negó este lunes tener relación alguna en el ataque de Hamás contra Israel, que ha causado ya más de mil muertos y ha provocado una nueva guerra entre palestinos e israelíes en Gaza.



“Apoyamos enfáticamente y sin dudas la causa de Palestina; sin embargo, no estamos implicados en la respuesta palestina, que ha sido tomada solo por Palestina”, ” dijo la misión de Irán ante la ONU. Teherán desmintió así la información publicada por el periódico estadounidense The Wall Street Journal, que el domingo afirmó que Irán habría ayudado a planificar el ataque desde agosto y que incluso habría dado luz verde a su inicio. l efe

RD trabaja para proteger a dominicanos en Israel

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (Mirex) informó que, a través de la Embajada Dominicana en Israel, hace las gestiones de lugar para velar por la seguridad de los dominicanos que se encuentran en ese país, en medio de la guerra que estalló el pasado fin de semana, a raíz de los ataques terroristas perpetrados por el grupo Hamas. La institución explicó que hasta el momento 17 dominicanos han contactado a la misión diplomática en Tel Aviv para expresar su interés de ser evacuados del país, como medida de seguridad. De igual manera, el Mirex agregó que está haciendo contactos con gobiernos amigos, para gestionar el traslado de estos a República Dominicana o a algún otro Estado, cuanto antes. El Ministerio informó además que aún no ha recibido reportes de dominicanos heridos o fallecidos por este conflicto. Asimismo, notificó que el personal de la Embajada dominicana se mantiene resguardado. En adición, notificó que la Embajada Dominicana en el Estado de Israel puso a disposición de los nacionales dominicanos en ese país, el contacto directo vía WhatsApp +972 3-611-4883, para que notifiquen cualquier emergencia o asistencia que requieran.