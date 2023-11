Jerusalén. Israel anunció es que dos camiones cisterna cargados de diésel podrán entrar diariamente a Gaza desde Egipto, en una concesión ofrecida ante las presiones internacionales para que Israel permita la entrada de ayuda a la Franja.



“El Gabinete de Guerra aprobó por unanimidad una recomendación conjunta de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Shin Bet (servicio de inteligencia interior) para cumplir con la solicitud de Estados Unidos y permitir la entrada de dos camiones cisterna diésel al día para las necesidades de la ONU de apoyo a la infraestructura de agua y alcantarillado”, aseguró a Efe un funcionario del Gobierno israelí.



La comunidad internacional lleva semanas presionando a Israel para que permita la entrada de combustible a Gaza, necesario también para la generación de electricidad y el funcionamiento de otros muchos servicios civiles básicos, como los hospitales.



El comisario general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, respondió al anuncio asegurando: “Es indignante que las agencias humanitarias se vean reducidas a mendigar combustible y obligadas después a decidir a quién vamos a ayudar o no, cuando hay una población tan numerosa en una situación vital”.



La fuente del gobierno subrayó que esta medida “permite a Israel seguir teniendo el espacio de maniobra internacional necesario para eliminar a Hamás”.



El Director del Consejo de Seguridad Nacional y Asesor de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi, insistió por su parte, en una rueda de prensa en que el objetivo de dicha medida es evitar una epidemia que pueda afectar a los civiles “allí” o a “nuestros soldados”.



“Si hay una epidemia, se detendrán los combates. Si hay una crisis humanitaria y un clamor internacional, no podremos continuar la lucha en esas condiciones”, dijo antes de aclarar que dicha decisión no afectará “negativamente a los objetivos operativos”.



Siguen los combates en Gaza



En el marco de su ininterrumpida ofensiva, el Ejército israelí anunció la captura y destrucción de un “importante” puesto de producción de armamento del grupo islamista Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza.



Según un comunicado, militares tomaron este puesto el jueves donde se incautaron de numerosas armas que trasladó en dos camiones, incluidas piezas de cohetes tierra-tierra Badr-3, piezas de drones y material de inteligencia de Yihad Islámica Palestina.

Organismos con el grito en el cielo por la crisis

Paralelamente, en Nueva York, los directores de varias agencias y organismos de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pusieron el grito en el cielo ante la desesperada situación humanitaria que se vive en la Franja de Gaza. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que de los 36 hospitales de Gaza solo hay 10 operativos.