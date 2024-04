Israel promete una respuesta al ataque de Irán

ESCUCHA ESTA NOTICIA

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Herzi Halevi, afirmó este lunes que el ataque iraní con misiles y drones contra el país hebreo «recibirá una respuesta».

«Irán quería dañar las capacidades estratégicas del Estado de Israel; eso es algo que no había sucedido antes. Estábamos preparados para la operación ‘Escudo de Hierro’, preparación que llevó a Irán a enfrentarse también a la superioridad aérea», declaró, citado por The Times of Israel, desde la base aérea de Nevatim, que resultó con daños menores durante el ataque.

«Miramos hacia adelante, estamos considerando nuestros pasos, y este lanzamiento de tantos misiles, misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados en el territorio del Estado de Israel encontrará una respuesta», advirtió Halevi.

Por otra parte, destacó que Tel Aviv siempre está «feliz» de tener el apoyo de EE.UU. en la defensa del territorio. «El lunes pasado vimos lo que se estaba organizando y pensamos que el Estado de Israel es muy fuerte y sabe enfrentarlo solo, pero ante una amenaza tan numerosa y tan lejana siempre estamos felices de tener [a Estados Unidos] con nosotros», aseveró.

Escalada de tensiones

Irán inició en la noche del sábado un ataque lanzando más de 300 drones y misiles de diversos tipos contra Israel, en respuesta a la agresión de este contra el Consulado iraní en Damasco (Siria). No obstante, Tel Aviv aseguró haber interceptado la inmensa mayoría de los objetivos, alrededor del 99 % de estos.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor iraní, Mohammad Bagheri, detalló que el sistema antiaéreo de la Cúpula de Hierro de la nación hebrea «no logró contrarrestar significativamente» sus ataques.

Al mismo tiempo, mencionó que su operación militar, denominada como ‘La Verdadera Promesa’, tenía como objetivo atacar un centro de información que proporcionaba datos para la operación israelí contra el edificio del Consulado iraní en Damasco, así como la base aérea de Nevatim.