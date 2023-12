Jerusalén. El Ejército israelí admitió haber matado a tres rehenes israelíes que estaban cautivos dentro de la Franja de Gaza, a los que “identificaron erróneamente como una amenaza”.



“Durante los combates en Shujaiya, las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron erróneamente a tres rehenes israelíes como una amenaza. Como resultado, las tropas dispararon contra ellos y los mataron”, indicó un comunicado militar, que no especifica cuándo ocurrió el accidente.



Los fallecidos son Yotam Jaim, un músico de 28 años, y Alon Lulu Shamriz, un estudiante de informática de 26 años, ambos secuestrados durante el ataque del 7 de octubre en el kibutz de Kfar Aza; además de Samer Fuad al Talalka, un ciudadano beduino israelí de 25 años, natural de Hura, que fue tomado cautivo en el restaurante familiar cerca del kibutz Nir Am en el que trabajaba.



El Ejército lleva más de una semana luchando intensamente contra Hamás en Shujaiya, un barrio a las afuerzas de la ciudad de Gaza, considerado uno de los bastiones del grupo y donde Israel cree que esconden a varios de los rehenes que retienen dentro del enclave.



“Este es un acontecimiento triste y doloroso para todos nosotros. Las Fuerzas de Defensa de Israel son responsables”, afirmó en rueda de prensa Daniel Hagari, portavoz del Ejército israelí.



Hagari indicó que aún no está claro si los cautivos habían logrado escapar o fueron abandonados por sus captores.