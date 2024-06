ESCUCHA ESTA NOTICIA

Sarajevo.- El vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), embajador Jatzel Román, participó como consultor y expositor en encuentro de actores democráticos llevado a cabo en la antigua república yugoslava de Bosnia y Herzegovina. Organizado por el World Movement for Democracy con sede en Washington D.C., el evento de formación reunió a sociedad civil, académicos y representantes de medios de comunicación de una docena de países, mayormente en la región Medio Oriente y Norte de África.



“Existe una correlación simbiótica entre la salud democrática de un país y la libertad para ejercer el periodismo. Sin una, es muy cuesta arriba que exista la otra de manera prolongada, teniendo como muestra muchos ejemplos históricos así como también preocupantemente recientes. Sin embargo, debemos entender que si bien cuando hablamos de esto, la primera preocupación es sobre la integridad física de los periodistas, tampoco podemos perder de vista otros métodos más sutiles de coerción, entre ellos la asfixia económica.” Resaltó el también ex viceministro de relaciones exteriores de República Dominicana.



“Por un lado, está el amedrentamiento económico burdo contra las casas matriz de diversos medios, haciendo más costoso mantener operando las editoras, pero también está el acelerado cambio financiero que hace frecuentemente protagonista al actor estatal en la supervivencia. Ahí la palabra clave es discrecionalidad, pues mientras se concentre tanto poder financiero, se quiera o no, hay un límite impuesto a los temas que serán tratados. Por eso, creo firmemente que aquellos países aún en vías de desarrollo debemos ir avanzando hacia sistemas de concurso para estos fondos, definidos en comisiones mayormente equilibradas.” Enfatizó Román, quien es parte de la John McCain Fellowship for Freedom del Instituto Republicano Internacional (IRI).



El World Movement for Democracy, fundado hace 25 años en Nueva Delhi, India, es una red internacional de individuos y organizaciones quienes comparten compromiso con el fortalecimiento internacional. Tiene como presidenta de la junta directiva a la periodista filipina, María Ressa, galardonada con el Premio Nobel de Paz en 2021 por sus esfuerzos para la protección de la libertad de información. El embajador Román es el miembro más joven de la junta, siendo invitado a integrarla en 2023 por su secretariado permanente, que coordina la National Endowment for Democracy (NED) de Estados Unidos, presidida por Damon Wilson.



“Desde luego, lo que les digo varía mucho de país en país, así como de región en región, pues no es lo mismo lidiar con totalitarismo o tensiones étnico-religiosas. Pero si les comparto la experiencia latinoamericana, de modo que las transiciones puedan tomar en cuenta sucesos de otros momentos importantes, sin perder de vista lo urgente.” Concluyó el dominicano.