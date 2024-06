Cartagena. América Latina está rezagada en economía y tecnología, dos áreas que están en constante cambio y son cruciales para el desarrollo sostenible, afirmó el economista estadounidense Jeffrey Sachs, director del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, Nueva York.



Sachs dio una conferencia como invitado en la 58 Convención Bancaria de Colombia, que se celebra en la ciudad caribeña de Cartagena de Indias, donde enfatizó en la importancia de invertir en educación para recortar distancias con, por ejemplo, los países asiáticos.



“Gran parte de América Latina tiene una gran biodiversidad, no nos vamos a quedar sin agua, sin alimentos, sin energías renovables, pero los problemas son las dos áreas de cambios: la parte económica y la tecnológica, que está conectada con el tema social”, manifestó.



Según Sachs, América Latina “no hizo nada especial en los últimos cuarenta años en términos económicos”, pues estuvo “pasando de una crisis a otra” mientras China crecía a un gran ritmo, acompañado en parte por los países del sudeste asiático.



Para el experto, el liderazgo tecnológico del sudeste asiático “vino de la educación”, un esfuerzo en el que se involucraron las familias y el Estado, y Latinoamérica debería seguir ese ejemplo.



“La tecnología basada en la ciencia es la clave para este siglo y ningún país de América Latina está haciendo eso. No es tan difícil crear una educación de calidad, invertir en ciencia y tecnología”, expresó.

Sachs, que también preside la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, subrayó: “Estamos en la era del progreso científico y América Latina tiene que estar allí, eso es lo que catapultó a Asia en el tema económico”.



El experto señaló que el 70 % de los jóvenes latinoamericanos tiene diploma de bachiller, “pero eso no es suficiente” pues, para comenzar, se necesita subir ese porcentaje a por lo menos el 95 %.