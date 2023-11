Caracas. El jefe de la delegación del Gobierno de Venezuela en el diálogo político, Jorge Rodríguez, dijo que el país “no acepta ultimátums de nadie”, ante el plazo dado por EE.UU. hasta el 30 noviembre para que Caracas habilite a la candidata opositora a las presidenciales de 2024 María Corina Machado, para mantener el alivio de sanciones.



“Venezuela no acepta ultimátums de nadie, a estas alturas ya lo debería saber todo el mundo, no nos importa, no aceptamos ultimátums, nosotros tenemos palabra y tenemos una firma, el acuerdo de Barbados se firmó”, dijo el también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Legislativo).



Rodríguez aseguró que el “único acuerdo que se firmó” fue el de Barbados, entre la delegación que encabeza y la de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en octubre, que establece garantías electorales para las presidenciales, previstas para el segundo semestre del próximo año, además de un convenio para la defensa conjunta del territorio del Esequibo, en disputa con Guyana.



“Insisto, (…) Venezuela no acepta ultimátums de nadie”, sostuvo el diputado.



El pasado 8 de noviembre, Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense, Joe Biden, indicó que también quieren ver la liberación de los estadounidenses “detenidos injustamente” en Venezuela y, “obviamente”, la de “otros presos políticos”.



En una entrevista al canal informativo latinoamericano NTN24, González aseveró que si no se dan esas condiciones, el país norteamericano revertirá el alivio de las sanciones a Venezuela que aplicó a raíz de la firma de un acuerdo electoral entre el chavismo y la oposición, el pasado 17 de octubre.



La delegación chavista ha insistido en que los políticos que estén inhabilitados para ejercer cargos públicos de elección popular, entre ellos Machado, no pueden ser candidatos a la Presidencia.