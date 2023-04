Caracas. El opositor Juan Guaidó reincidió y se saltó la prohibición de salir de Venezuela impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en enero de 2019, tras autoproclamarse presidente interino, y viajó a Colombia



Este martes, Guaidó participará en una conferencia internacional, en la que representantes de más de 15 países abordarán estrategias para reactivar el diálogo venezolano.



El veto, que Guaidó ha burlado en, al menos, tres ocasiones, responde a una petición del fiscal general, Tarek William Saab, tras la apertura de una investigación preliminar, al considerar que el opositor había liderado una acción “en detrimento de la patria venezolana”, a la que, en los últimos años, se han sumado un número indeterminado de pesquisas en torno al antichavista.



A la Conferencia Internacional sobre Venezuela, que se llevará a cabo a instancias del presidente colombiano, Gustavo Petro, fueron invitados 20 países, entre los que no se encuentra la nación caribeña, protagonista ausente, que no estará representada por ninguna de las partes.



No obstante, el opositor, que no salía de Venezuela desde febrero de 2020, cuando regresó de una gira internacional que lo llevó a Europa y Estados Unidos, llegó a Colombia la mañana de este lunes, con el objetivo de reunirse con las delegaciones que participarán en la conferencia, así como con la diáspora venezolana en el país andino, según explicó en un comunicado publicado en sus redes sociales.



La primera vez que Guaidó burló la orden fue a principios de febrero de 2019, pocos días después de que el TSJ la emitiera, al pasar a Colombia con el objetivo de ingresar a Venezuela varios contenedores con ayuda humanitaria que se había reunido en centros de acopio próximos a la frontera. Un año después, Guaidó volvió a salir de Venezuela para una gira internacional.