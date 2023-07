Email it

Miami. Cientos de inmigrantes se congregaron este viernes en la capital de Florida, Tallahassee, para expresar su repudio a la ley SB 1718 y reclamar una reforma migratoria integral que evite que “políticos mediocres” usen periódicamente a los latinos como “piñatas”, según dijo uno de los oradores.



La concentración en las afueras del Capitolio, el edificio que alberga al Congreso estatal, fue precedida por el desfile de una caravana de vehículos por el centro de la ciudad.



Algunos de esos automóviles salieron de San Diego (California) la semana pasada con el lema “Todos somos Florida” para solidarizarse con los indocumentados floridanos afectados por la SB 1718.



La caravana estuvo en 13 ciudades y fue sumando participantes hasta su llegada a Florida la noche del jueves.



En el parque frente al Capitolio había desde la mañana un grupo grande de personas con camisetas con leyendas de “Todos somos Florida” y banderas de países como México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico y Cuba, a los que se espera que vayan sumándose muchas más a lo largo del día.



Gritos como “Sí se puede” o “El pueblo no será vencido” resonaron en el parque frente al Capitolio en un día muy caluroso en esta zona del norte de Florida.



“No tengan miedo, no se vayan de Florida”, dijo el activista Luis Vega, que luchó en su día contra la ley antiinmigrante SB 1070 de Arizona y aseveró que esta ley floridana, que, según dijo, “es una copia de aquella” no va a ser implementada porque se va a pelear en la justicia.



Los congregados en la víspera de la entrada en vigor de la ley promovida por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que castiga severamente la inmigración irregular, se pasaron el micrófono frente a las cámaras de televisión para poder expresar lo que sienten cuando se acerca la “hora cero”.