La comida es más cara en Nueva York que en otras partes de EEUU

El área metropolitana de Nueva York experimentó uno de los mayores aumentos en los precios de la comida en las grandes zonas urbanas de Estados Unidos durante el último año.

Un análisis realizado por el portal de asesoría financiera Smart Asset indica que Nueva York se ubica en el 5to lugar de las ciudades con peor inflación en EEUU. Honolulú (Hawaii) lideró con el mayor aumento de precios en promedio (5.3%), seguida de Tampa-St. Petersburg-Clearwater (Florida, 4.3%), Minneapolis-St. Paul-Bloomington (4.2%) y San Diego-Carlsbad (California, 3.7%), detalló Fox News.

Según el estudio comparativo, los precios de los comestibles en el área metropolitana definida como Nueva York-Newark-Jersey City aumentaron 3.3% entre marzo de 2024 y marzo de 2025. En detalle, las variaciones fueron:

Huevos, carnes, aves y pescado: + 8.9%

Frutas y verduras: menos 1.3%

Cereales y productos de panadería: + 0.3%

Lácteos: + 5.1%

Comida fuera de casa (restaurantes y pedidos a domicilio): + 3%

Otros artículos: + 3.8%

“Mientras que los precios de las frutas, verduras y productos lácteos aumentaron o disminuyeron según la ubicación, los huevos, la carne y las aves de corral se dispararon casi unánimemente, llegando a más de 9% más que apenas un año antes, triplicando la tasa general de inflación“, comentó Jaclyn DeJohn, directora de análisis económico de SmartAsset. El estudio en detalle puede revisarse aquí.

Costo de la vida de Nueva York es uno de los más altos de EEUU

Un análisis previo, publicado en febrero de este año, también ratificó que los costos de vida en Nueva York son los más altos del país.

Para 2023 ya había más de 2 millones de pobres en NYC (25% de la población), la mayoría negros, latinos y asiáticos. Se estima que desde entonces el número subió debido a la inflación de los últimos años y los recortes federales anunciados por el nuevo gobierno de Donald Trump. Principalmente, afectando Medicaid y los cupones de alimentos, formalmente conocidos como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Cuánto hay que ganar para vivir “cómodo” en Nueva York Otro estudio de SmartAsset en 2024 reveló que Nueva York es donde se necesita la mayor cantidad de dinero para vivir “cómodamente” como individuo: $66.62 dólares por hora o un salario anual de $138,570. Ahora, si es en familia, Nueva York es una de las seis ciudades de Estados Unidos donde una familia promedio debe ganar más de $300,000 dólares anuales para criar “cómodamente” a dos hijos: $318,406 para ser exactos.

En otra encuesta divulgada en marzo de 2024 apenas 30% de los residentes de NYC calificaron positivamente la calidad de vida en la ciudad. Sólo la mitad planeaba quedarse viviendo aquí durante los próximos años.

El alto costo de vida es una de las razones que está empujando a muchos a marcharse de la ciudad. La mitad de las familias en la ciudad de Nueva York carecen de ingresos suficientes para sobrevivir sin ayuda del gobierno, parientes o la comunidad, alertó en marzo de 2024 un informe de United Way y The Fund for the City of New York (FCNY).