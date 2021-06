La de nota suicidio que dejó John McAfee

El pasado día 23 de junio, John McAfee, creador del conocido antivirus que lleva su apellido, fue hallado muerto en su celda del Centro Penitenciario de Brian 2 (Barcelona). El Departamento de Justicia catalán informó de que, posiblemente, se hubiera tratado de un suicidio.

Desde hacía varios años, McAfee había señalado en redes sociales que estaba "contento" en prisión, y que no se plantaba quitarse la vida. "Si me suicido, no lo hice. Me liquidaron. Mirad mi brazo derecho", publicó en noviembre de 2019, en relación a un tatuaje que se había hecho. Sin embargo, según cita El País de fuentes conocedoras del caso, McAfee dejó una nota de suicidio.

Del escrito, que estaba en uno de los bolsillos de su pantalón, todavía no ha trascendido su contenido. Mientras tanto, los Mossos están tratando el fallecimiento del británico-estadounidense de 75 años como un suicidio. Por su parte, el juzgado de primera instancia de Martorell está a la espera de los resultados de la autopsia, que determinará las causas concretas de la muerte de McAfee. La familia, según ha explicado el abogado, no ha tenido acceso de momento a las diligencias policiales.

Extradición a Estados Unidos

El miércoles por la mañana, al preso le habían comunicado que la Audiencia Nacional había ordenado su extradición a Estados Unidos por evasión fiscal. Tras ello solicitó pasar unas horas solo en su celda, situada en el módulo 1 de la prisión de Brians 2, un derecho individual de los internos cuando no cuentan con otras actividades a las que acudir.

En ese momento estaba solo en la celda, pues su compañero no se encontraba con él. Llegaron las 18 horas, cuando debía regresar al patio, y los trabajadores de prisión vieron que McAfee no salía de sus dependencias. Al entrar, se lo encontraron colgado, con los cordones de los zapatos anudados al cuello y atados a la ventana, informan las fuentes del caso. Su compañero de celda aseguró que en los últimos días su comportamiento había sido normal.

Su esposa culpa a Estados Unidos

Este viernes Janice McAfee, la mujer del magnate de la informática, se desplazó hasta prisión de Brians 2, donde estaba internado. En una charla con los responsables de la misma, desvelada por Reuters, Janice comentó que "lo último que me dijo fue 'te quiero y te llamaré esta tarde noche'. Esas palabras no son de alguien que es un suicida".

A su vez, apunta a las autoridades estadounidenses de la muerte de McAfee. "Por culpa de estos cargos con motivaciones políticas en su contra, mi marido ahora está muerto". Janice insiste que llegará hasta el final para conocer lo que ocurrió y solicitará una segunda autopsia independiente.