Nueva York. Los abogados defensores de Donald Trump apelaron este miércoles el dictamen sumario de un juez que hace una semana declaró al expresidente responsable de fraude persistente en la Organización Trump por inflar los activos de la empresa para obtener ventajas económicas.



La defensa de Trump, que ya había anticipado que tomaría acción ante el dictamen, entregó los documentos de apelación mientras se celebraba la tercera jornada del juicio civil en el que se dirimen otros seis cargos impulsados por la Fiscalía de Nueva York en torno al presunto fraude en la Organización Trump.



El juez Arthur Engoron dictó que Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, su empresa y dos socios fueron responsables de fraude durante años y ordenó cancelar las licencias de operación de sus entidades en el Estado, lo que resolvía el principal cargo del caso y ponía en jaque los ingresos de la familia Trump.



Desde que comenzó el juicio este lunes, Trump se ha presentado en la sala todas las jornadas, aprovechando para reivindicar la validez de sus valoraciones de activos y de sus negocios en general, y también arremeter contra el juez, la fiscal Letitia James y el proceso civil, que considera una persecución política.



Ayer, el expresidente fue amonestado por Engoron tras poner una fotografía de la secretaria del juez acompañada de un ataque personal, y recibió una orden que limitaba su uso de las redes sociales y orden que también impuso a los abogados de ambas partes.



La fiscal James, que ayer se mantuvo en silencio, se pronunció tras su ausencia: “No voy a permitir que me acosen. El Sr. Trump ya no está aquí. El ‘show’ de Donald Trump se ha acabado. Esto no era más que una treta política, una parada de recaudación de fondos”, dijo, según CNN.



Hasta ahora, el juicio, que durará hasta finales de diciembre, se ha centrado en el testimonio de un antiguo contable de la firma Mazars, que preparaba las declaraciones de condición financiera -en las que se basa el caso- para la Organización Trump y el expresidente. El contable, Donald Bender, entró de lleno en asuntos contables y declaró en el interrogatorio de la Fiscalía que la Organización Trump era la encargada de suministrarle sus datos.