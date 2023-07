Washington. A la espera de que llegue la probable imputación por su responsabilidad en el asalto al Capitolio, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump ve aumentar las acusaciones en su contra mientras sigue su carrera a la Casa Blanca y presume de ser el republicano con más opciones.



Ya no son 37, sino 40, los cargos que Trump acumula en el caso de los papeles clasificados que se va a juzgar en Florida, una de las dos piezas troncales de la investigación del fiscal especial Jack Smith.



No son delitos menores, sino de especial gravedad para el exmandatario, acusado también desde el jueves por tratar de ocultar las pruebas que lo inculpaban en este asunto. Cargos que se suman a una maraña judicial ya de por sí bastante espesa.



El republicano se convirtió en marzo en el primer exmandatario del país en ser imputado, en ese caso por el presunto pago ilegal a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016 a cambio de su silencio.



Con los documentos clasificados llegó la segunda imputación. Y si llega la del Capitolio será la tercera.

Estos no son, en cualquier caso, los únicos procesos en los que el polémico Trump, de 77 años, está envuelto. Tiene varios frentes abiertos por delitos de tipo político, económico y sexual y puede ver sus objetivos políticos seriamente obstaculizados si es condenado o imputado de nuevo.



En noviembre pasado, el Gobierno de Estados Unidos anunció el comienzo de una investigación para determinar la posible implicación de Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, más otra separada por los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida).



Será imputado por el caso del Capitolio



Las pesquisas sobre la toma del Capitolio siguen y ayer mismo fuentes conocedoras del caso aseguraron a medios estadounidenses que la Fiscalía especial había comunicado a la defensa del expresidente que será imputado. Aunque el propio Trump lo negó.



Han pasado dos años y medio desde aquel grave incidente que puso en peligro la democracia estadounidense y se espera que la Fiscalía acuse a Trump de haber instigado a sus seguidores para que irrumpieran en la sede del Congreso mientras se certificaba la victoria de Joe Biden en las presidenciales del año 2020.



En el caso de los documentos clasificados, Trump fue en un principio acusado de hasta 37 delitos por almacenar y negarse a devolver papeles confidenciales al término de su gobierno. El expresidente se declaró no culpable ante un juez de Miami.



Si fuera condenado podría tener que cumplir entre 5 y 20 años de prisión y una multa máxima de 250.000 dólares por cada uno de los 37 cargos en su contra. Una pena que podría ser mayor con los tres nuevos cargos en contra del expresidente.

Quiere mantener el relato y volver a Casa Blanca

Mientras siguen llegando las acusaciones, Trump mantiene su relato e insiste en que todo son intentos de impedir su vuelta a la Casa Blanca.



Se ve como favorito -no solo entre los republicanos para las primarias del partido sino también ante Biden- Y por eso con cada acusación, habla de “injerencia electoral al más alto nivel” o de cargos “ridículos”, como lo hizo el jueves.



Mientras, sus abogados tratan de demorar los procesamientos y la celebración de juicios para alargar, todo lo que puedan, su campaña.