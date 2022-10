Naciones Unidas, (EFE).- El jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, cuestionó este lunes los argumentos usados por Rusia para justificar su decisión de suspender el acuerdo de exportación de grano ucraniano tras el ataque con drones de este sábado contra buques de su Armada en el puerto de Sebástopol.

Moscú ha acusado a Ucrania de usar ese pacto con fines militares y ha asegurado que los drones usaron el corredor creado para los cargueros y que, además, al menos uno de los aparatos pudo ser lanzado desde «un barco mercante arrendado por Kiev y sus protectores occidentales para la exportación de productos agrícolas desde los puertos marítimos de Ucrania».

Griffiths, en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, señaló que no había ningún carguero en el corredor en la noche del 29 de octubre, cuando supuestamente tuvo lugar el ataque.

Además, recalcó que ese «corredor no son más que líneas en un mapa» y que cuando no hay en él buques que navegan amparados por el acuerdo internacional esa zona no tiene «ningún estatus especial» y no «da ninguna cobertura ni protección para acciones militares ofensivas o defensivas».

«No puede usarse como un escudo o escondite. Tampoco es una zona vetada», insistió el responsable de Naciones Unidas.

Además, Griffiths explicó que no hay buques ni aviones militares que estén apoyando la iniciativa por parte de ningún bando, pues desde el principio se decidió que la operación fuese puramente civil y que no hubiese escoltas, por lo que incluso se prohíbe que se acerquen a los cargueros.

Esa aseveración pareció responder a otro de los argumentos de Rusia, que asegura que los buques de su Flota del mar Negro que fueron atacados con drones garantizaban el corredor marítimo para la exportación de grano ucraniano.

Griffiths insistió en que la decisión rusa de suspender su participación en ese acuerdo es «preocupante» y recalcó que el mecanismo ha funcionado hasta ahora de manera adecuada, con medidas muy estrictas acordadas siempre por consenso y con total transparencia.

Al respecto, dijo que la ONU está lista para discutir cualquier preocupación sobre la implementación del acuerdo y se mostró esperanzado por el hecho de que Rusia haya dicho que sólo suspende su participación temporalmente.

«La línea de suministro tiene que seguir abierta. La Iniciativa de Grano del mar Negro es demasiado importante para fracasar, por muy tormentosas que sean las aguas», insistió.

Griffiths destacó que la suspensión rusa ya se ha hecho sentir con un encarecimiento inmediato en los mercados globales del trigo y recordó que ello tiene un impacto directo en el hambre en muchas regiones.

En ese sentido, respondió una vez más a las críticas de Moscú, que ha denunciado repetidamente que los cargamentos no están beneficiando a los países que más lo necesitan, y aseguró que las exportaciones ucranianas están suponiendo un enorme alivio en los precios a nivel mundial.