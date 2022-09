Email it

Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, rechazó los planes rusos de anexionarse cuatro territorios ucranianos ocupados y subrayó que este movimiento “no debe aceptarse” y supone “una peligrosa escalada” del conflicto.



“Cualquier decisión de proceder con la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia no tendrá valor legal y merece ser condenada”, dijo. Guterres dejó claro que las anexiones violan la Carta de Naciones Unidas y van en contra “de todo lo que la comunidad internacional debe defender”.



“Es una peligrosa escalada. No tiene sitio en el mundo moderno. No debe aceptarse”, insistió el jefe de la ONU, que recalcó que la organización está “plenamente comprometida con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania en sus fronteras reconocidas internacionalmente”. Subrayó que los referendos de adhesión organizados en los cuatro territorios se llevaron a cabo durante un conflicto armado activo, bajo ocupación rusa.