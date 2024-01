Haití. La prohibición del Tribunal Superior de Nairobi del despliegue de mil policías de Kenia en Haití como parte de una misión multinacional de las Naciones Unidas suma un ingrediente negativo a la crisis político social de Haití, donde este lunes comenzará una jornada nacional de manifestaciones de protesta.



Si bien el vocero del gobierno keniano, Isaac Mwaura, dijo ayer que apelarán la sentencia en la que se frena el despliegue de los policías porque “no existe un acuerdo recíproco entre Kenia y Haití”, esto vuelve a poner en el limbo la petición de apoyo internacional de la nación caribeña cuya capital es gobernada por las bandas armadas.



La Brigada Sindical Anticorrupción (BSAC) junto al Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos, el Movimiento Unido de Trabajadores Haitianos (MUTH) y la Central Nacional de Trabajadores notificó que desde el mediodía de ayer viernes estaría iniciando las labores de manifestación en algunas localidades con miras a que se convierta en un movimiento nacional desde el lunes 29 de enero.



Sonson Dumé, coordinador de la BSAC, pidió a los padres mantener a sus hijos en casa y apoyar la jornada de protestas convocadas del 29 al 31 de enero contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry.



Se prevé que las manifestaciones se intensifiquen a medida que se acerca el 7 de febrero, fecha en que los presidentes de esa nación toman juramento pero no ha sido posible después del 2017 cuando Jovenel Moïse asumiera como primer mandatario. En noviembre del 2016 fue la última elección general realizada en Haití.



Precisamente, lograr celebrar elecciones de nuevas autoridades es el uno de los objetivos de la fuerza multinacional aprobada por Naciones Unidas, en octubre del año pasado, junto al fortalecimiento de la policía de esa nación con miras a neutralizar las bandas armadas.



La ONU ha señalado que la misión no se asemejaría a una fuerza de paz o de interposición, como suele ser habitual, sino que sería una mera fuerza de apoyo policial a las órdenes de la Policía haitiana.



Exconsul de Haití en RD



El excónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, explicó que el 7 de febrero es la fecha establecida para el cambio de mando en Haití, desde la reforma constitucional de 1987, por lo que se entiende que antes o en esa fecha, podría aumentar la escalada de violencia.



Señaló que actualmente el primer ministro Henry tiene dos factores en contra: su llegada al poder y las violaciones a la Constitución cometidas en el proceso de transición y el nivel de rechazo que expresan los haitianos contra él.



“Un gobierno de transición tiene 90 días para realizar elecciones y que así tengamos autoridades electas, de acuerdo con la Constitución haitiana, sin embargo dos años han pasado y Ariel Henry no ha podido responder a esa misión”, expresó Paraison durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.



Sobre las posibilidades de realizar elecciones en ese país, aclaró que se puede buscar alternativas “lo más cercanas a la Constitución” y que una de las posibilidades es utilizar el Alto Consejo de Transición creado por Ariel Henry para buscar una salida a la crisis a través de un espacio colegiado.



Paraison indicó que el rechazo del despliegue militar de Kenia en Haití “se veía venir”, debido a que la oposición keniana utilizó el tema para atacar al gobierno de turno.



Indicó que la sociedad civil haitiana hizo una conexión con la keniana, implementando en diferentes medios de ese país la sensibilización sobre el tema haitiano que llevó a este rechazo.



Sin embargo, el diplomático haitiano aseveró que es posible que los que toman decisiones a nivel internacional, en torno a la política haitiana, ya tengan un plan B.

Comandante del Ejército inspecciona zona

El excónsul de Haití en RD, consideró que lo que necesita ese país para resolver la crisis “es que los haitianos asuman soberanamente, sin sentir que hay una imposición de parte de la comunidad internacional”.



Fue el propio Gobierno haitiano el que pidió esa misión, que contó con el respaldo del secretario general de la ONU, António Guterres y la República Dominicana.



Ayer el comandante general de Ejército dominicano Mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, visitó la frontera con Dajabón en un recorrido de inspección de la zona y allí conversó con las tropas en las explanadas de la fortaleza Beller y se reunió con los encargados de batallones.