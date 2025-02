Washington. El letrero y los logos de las oficinas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) en Washington fueron retirados este viernes después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenara su desmantelamiento.



La sede de la Usaid, en el edificio Ronald Reagan, a pocas calles de la Casa Blanca, permanece cerrada desde el lunes 3 de febrero cuando los trabajadores de la agencia recibieron un correo electrónico que les instaba a quedarse en sus casas.



Este viernes fueron retiradas las letras del nombre de la agencia que había en la fachada y su logo en la puerta de entrada fue tapado con una bolsa de basura.



Tras esos cambios, ya no queda ni rastro de la sede de la agencia. Un vecino de la ciudad que pasaba por la puerta arrancó enfadado una de las cintas adhesivas que tapaba el nombre de Usaid en un cartel, y antes, alguien había dejado unas flores en la entrada.



Cuando ya habían retirado todos los identificativos, un antiguo empleado de la agencia, que no quiso dar declaraciones a la prensa, salió de las oficinas con una caja con sus pertenencias personales como figuras de cerámica y un peluche. La Usaid es la mayor agencia de cooperación del mundo, que fue fundada en 1963 y cuenta con cerca de 10,000 empleados y un presupuesto de 50,000 millones de dólares en 2023.



El magnate Elon Musk, encargado de recortar el gasto público en la nueva Administración de Trump, ordenó desmantelar la Usaid, lo que pone en peligro programas que salvan vidas a millones de personas en todo el mundo, según denuncian organizaciones de la sociedad civil.



El Gobierno de Trump sostiene que la Usaid es ineficiente, que subvenciona innecesarios programas de igualdad y sostenibilidad en el mundo y que sus trabajadores se “insubordinaron” ante la orden de suspender la ayuda humanitaria.



El diario The New York Times apunta que casi la totalidad de sus 10,000 empleos serán eliminados y solo quedará un pequeño grupo de 290 trabajadores.



Lucha contra el Sida



La interrupción de la ayuda humanitaria que Estados Unidos financiaba a través de Usaid, su agencia de cooperación internacional, tendrá un impacto masivo en la lucha contra el sida y puede causar un aumento de hasta el 400 % de las muertes relacionadas con esta enfermedad, dijo este viernes la subdirectora de la Agencia de Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, Charlotte Sector.

Un juez federal bloquea plan de despidos

Un juez federal bloqueó temporalmente el plan de Trump, de obligar a miles de empleados de la Usaid a dejar sus puestos con una baja laboral. La orden iba a entrar en vigor justo antes de la medianoche y la cadena NBC apuntó que el magistrado Carl Nichols, del Tribunal de Distrito en Washington D.C., tomó la decisión tras haber escuchado los argumentos de la Administración republicana y de dos grupos representantes de trabajadores federales.