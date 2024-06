Atlanta. El primer debate presidencial entre el presidente Joe Biden, del Partido Demócrata, y Donald Trump, candidato republicano, transcurrió entre insultos y acusaciones.



Biden llamó bobo y perdedor a Trump en el primer debate en el que se enfrentan de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.



“Mi hijo no era un perdedor ni un tonto. Tú eres el tonto. Eres el perdedor”, apuntó el mandatario demócrata, quien acusó al expresidente republicano de faltarles el respeto a los veteranos y recordó a su hijo fallecido, Beau Biden, que era soldado.



Biden se salió del tono calmado que lo caracteriza para recordar que recientemente visitó Francia por el aniversario del desembarco de Normandía y visitó el cementerio de la Segunda Guerra Mundial, al que Trump se negó a ir en su día.



Según reveló la revista The Atlantic citando a varios altos funcionarios, cuando era presidente Trump dijo que no quería visitar las tumbas de los soldados estadounidenses enterrados en Aisne-Marne, el cementerio estadounidense cerca de París: “¿Por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores”, afirmó.



Biden aprovechó para recordar este suceso y afirmó que hoy existe “un gran respeto por los veteranos”.



“Nido de ratas”



Trump acusó al actual líder estadounidense, de abrir el país a los criminales y haber provocado que los ciudadanos vivan actualmente en un “nido de ratas”, con los asesinatos perpetrados por inmigrantes.



“Estamos viviendo ahora mismo en un nido de ratas. Están matando a nuestra gente en Nueva York, en California, en cada estado, porque ya no tenemos fronteras”, le dijo a Trump a Biden en su primer debate de las presidenciales de noviembre, celebrado en Atlanta y sin público.



Según Trump, esos inmigrantes son los que están “violando y matando a las mujeres”.



En su discurso mencionó el caso de Jocelyn Nungaray, de 12 años, asesinada el 17 de junio en Houston, Texas, y por el que fueron arrestados dos venezolanos, que ingresaron recientemente al país, y a los que se les impuso una fianza de 10 millones de dólares a cada uno.



“Es horrible”, apuntó para después acusar a su contrincante de una falta absoluta de control.

Biden tachó esa acusación de ridícula: “Hay muchas mujeres violadas por sus parejas, hermanos y hermanas. Eso es simplemente ridículo”, apuntó destacando cómo su Administración ha trabajado para incrementar significativamente tanto el número de agentes en la frontera como la capacidad de asilo.



Trump ha prometido que, si es reelegido, cerrará la frontera sur de EE.UU. el primer día de su mandato y derogará todas las medidas emitidas por Biden, incluida la restricción para los solicitantes de asilo.



Política exterior



Trump arremetió contra el gasto que supone la ayuda militar para Ucrania y el actual presidente, lo acusó de querer salir de la OTAN.



Durante el turno dedicado a la política exterior, Trump dijo que no apoya la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra de Ucrania, que pasa por la anexión de las regiones ocupadas por las fuerzas rusas.



El demócrata reivindicó que ha logrado que 50 países del mundo formen una coalición para apoyar a Ucrania porque la invasión rusa es “una amenaza para todo el mundo”.

Dos visiones opuestas sobre la economía

La situación de la economía abrió el debate entre los candidatos, que expusieron sus visiones opuestas sobre uno de los temas que más preocupa a los estadounidenses.



El presidente Biden arrancó haciendo una referencia a la situación heredada en 2021 cuando asumió la presidencia: “Lo que me dejó el señor Trump fue una economía que estaba en caída libre”. “La pandemia fue tan mal manejada que mucha gente estaba muriendo (…) La economía colapsó. No había empleos. La tasa de desempleo aumentó al 15 %, fue terrible. Entonces lo que tuvimos que hacer es intentar recomponer las cosas nuevamente”, afirmó el presidente.



Una visión muy distinta ofreció Trump, quien afirmó que durante su mandato (2017-2021) Estados Unidos tuvo “la mayor economía en la historia” del país.



“Nunca lo hemos hecho tan bien. Todo el mundo quedó asombrado. Otros países nos estaban copiando. Nos golpeó la covid y, cuando lo hicimos, gastamos el dinero necesario para no terminar en una Gran Depresión”, dijo. La llegada de Biden al poder, añadió fue “un desastre para nuestro país” y “los únicos empleos que creó son para inmigrantes ilegales y empleos de recuperación, una recuperación del covid”.