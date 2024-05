Porto Alegre. Las aguas del río Guaíba comenzaron a bajar ligeramente al cumplirse este viernes dos semanas del inicio de la inundación sin precedentes que desde entonces mantiene anegada la ciudad brasileña de Porto Alegre.



La cota del río bajó este viernes a 4.70 metros, después de haber llegado a picos de 5.30 metros, pero se mantiene muy por encima de la cota de inundación, que se sitúa en los 3 metros.



A pesar del leve descenso del Guaíba, las aguas siguen invadiendo numerosos barrios del centro de Porto Alegre y de la zona metropolitana de la capital del estado de Rio Grande do Sul, región con 11 millones de habitantes.



La bajada de las aguas permitió regresar a casa a varios habitantes del Quilombo do Areal, una comunidad de descendientes de esclavos que vive en el barrio Menino Deus, en Porto Alegre, y que fueron a comprobar el estado de sus pertenencias.



“Ayer vinimos a ver el barrio y todavía había agua, y hoy el agua bajó, entonces vinimos a limpiar las casas. Todos perdieron todo. Perdieron todo. No tiene qué hacer. Cama, colchón, mantas, equipos electrónicos, lo perdieron todo”, resume Alexandre Ribeiro, líder comunitario.



La tragedia climática que ha afectado a todo el estado ha causado hasta ahora 155 fallecidos, 98 desaparecidos y más de 600.000 desplazados.



Los expertos calculan que pasarán varias semanas hasta que descienda el nivel del río y se drene el agua que inunda calles, viviendas, edificios públicos e infraestructuras claves como el aeropuerto internacional Salgado Filho.



El aeropuerto está cerrado desde el 3 de mayo y las autoridades prevén que no se podrá reabrir antes de septiembre. Según el último balance de la Defensa Civil, la tragedia climática ha causado hasta el momento cerca de 2,2 millones de damnificados y estragos en 461 de los 497 municipios de Rio Grande do Sur.