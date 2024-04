Teherán. El líder supremo de Irán descartó el domingo cualquier discusión sobre si el ataque sin precedentes de Teherán con aviones no tripulados y misiles contra Israel alcanzó algo allí, un reconocimiento tácito de que a pesar de lanzar un ataque masivo, pocos proyectiles alcanzaron sus objetivos.



Los comentarios del ayatolá Ali Khamenei ante altos líderes militares no dejaron de referirse al aparente ataque de represalia israelí el viernes contra la ciudad central de Isfahán, a pesar de que las defensas aéreas abrieron fuego e Irán suspendió los vuelos comerciales en gran parte del país.



Los analistas creen que tanto Irán como Israel, archirrivales regionales durante años, están tratando de reducir las tensiones tras una serie de ataques en escalada entre ellos, mientras la guerra de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza continúa e inflama la región.



Khamenei, de 85 años, hizo los comentarios en una reunión a la que asistieron los altos rangos del ejército, la policía y la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, una poderosa fuerza dentro de su teocracia chiíta.



“Los debates de la otra parte sobre cuántos misiles se dispararon, cuántos de ellos alcanzaron el objetivo y cuántos no, son de importancia secundaria”, dijo Khamenei en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.



Irán lanzó cientos de aviones no tripulados, misiles balísticos y misiles de crucero en el ataque del 13 de abril.