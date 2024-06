NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat (D-13) acompañado de otros oficiales electos de El Bronx, profesionales, empresarios, comunitarios, comerciantes, dirigentes de partidos políticos de la RD, taxistas y amas de casas, entre otros sectores, llamó a los hispanos, principalmente a sus connacionales, a votar por Leonardo Coello para la asamblea estatal por el distrito 77, en las primarias demócratas del próximo día 25 en dicho condado.

Espaillat, al referirse a Coello, afirmó que ha trabajado para la Alcaldía, conoce las necesidades de esta comunidad, está dedicado y preparado para representar los residentes del distrito.

“Esta comunidad no puede avanzar si no se representan los afroamericanos, puertorriqueños, los dominicanos, africanos y vietnamitas, todos los grupos deben ser representados y nadie puede quedar fuera”, precisó.

“No se puede estar empujando hacia arriba y empujar a otros para que vayan hacia abajo, es injusto y antidemocrático, y no lo vamos a tolerar”, precisó el congresista, para concluir con el slogan “cógelo Coello”.

Coello, de 48 años, viene desarrollando un activismo comunitario desde hace más 20 años a favor de los residentes en los sectores de Claremont, Concourse East, Highbridge, Morris Heights y Mount Eden.

Sostiene que siendo electo se propone ampliar sus esfuerzos para beneficiar sus residentes en cuanto a viviendas asequibles, empleos, defensa de los bodegueros, la construcción de más escuelas y el combate a la delincuencia, entre otras necesidades.

Nativo de El Bronx, Coello tiene como contrincante a Landon Dais, quien viene a aspirar desde Manhattan, sector de Harlem, y no se ha mantenido luchando a favor de sus residentes por no haber vivido en el condado, según afirman votantes hispanos, que representan el 64% y los afroamericanos solo el 31%.

Coello ve su candidatura como un hito importante para la comunidad, una gran oportunidad para que los residentes “seleccionen a nuestros propios líderes” que espera recompense a quienes lo apoyaron en su candidatura a la asamblea.

La mayoría de los constituyentes en dicho distrito son dominicanos y los mismos pertenecen al distrito 13 que representa Espaillat, quien goza de un amplio y sólido respaldo.