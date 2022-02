Cuando Duane Smith y su nieto Allen de 11 años regresaron de su primera jornada de pesca con imán, comprobaron con asombro que habían sacado algo más que chatarra y tapas de botellas del turbio canal del sur de Florida por el que habían navegado: dos rifles de francotirador Barrett calibre 50.

Duane Smith & his 11yr old grandson, Allen Cadwalader, were out on a magnet fishing trip on Jan 30 in Homestead, a suburb of Miami, when w/i 5 minutes of their arrival the boy reeled in 2 sniper rifle receivers & bolt carrier groups wrapped in shrink wrap. https://t.co/7dUtcOgWZB

— Debbie Downer (@JohnstonSharon) February 3, 2022