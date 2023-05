Email it

Madrid, 28 may (EFE).- Los conservadores del Partido Popular (PP) se imponen a los socialistas del PSOE en las elecciones municipales y regionales de este domingo en España, con el 77 % de los votos escrutados.



El PP aventaja al PSOE tanto en número de concejales a nivel nacional, con 20.691 ediles frente a los 18.291 de los socialistas, como en votos emitidos, el 30 % de los sufragios, y lidera en los ayuntamientos de grandes ciudades como Madrid, donde el actual alcalde, José Luis Martínez Almeida, alcanzó la mayoría absoluta.



También el PP se haría con los ayuntamientos de Sevilla y Valencia, aunque necesitaría en algunos casos el apoyo de la ultraderecha de VOX, según datos oficiales provisionales.



El independentista Junts en Barcelona arrebata el gobierno local a la actual alcaldesa, Ada Colau, con el 86 % del voto escrutado en esa ciudad.



Los populares también mantienen el gobierno regional de Madrid, y recuperan el de La Rioja, Cantabria y Baleares, mientras que en uno de sus fortines, la región de Extremadura, los socialistas podrían perder la mayoría absoluta.



Estas elecciones certifican la desaparición del panorama político de los liberales de Ciudadanos y el ascenso de los independentistas de EH-Bildu en los comicios municipales del País Vasco, donde suman la alcaldía de Vitoria, desbancando al Partido Nacionalista Vasco (PNV).



A pesar de que todavía no hay resultados definitivos, la euforia se hizo evidente entre los dirigentes del PP, que creen que esto puede ser un avance de un cambio de ciclo político en España, de cara a las elecciones generales previstas para finales de año.



Según estos datos, el Partido Popular habría multiplicado las ciudades en las que gobierna y aumentaría significativamente su poder regional, algo que no se da desde 2011, cuando las municipales y autonómicas fueron la antesala de la mayoría absoluta del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy. EFE