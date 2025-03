El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su lucha contra la corrupción en América Latina, añadiendo más ex funcionarios de la región a su lista de personas prohibidas de ingresar al país. Esta medida responde a la aplicación de un mecanismo de Washington para sancionar a aquellos involucrados en la obstrucción de la democracia y la violación de los derechos humanos en sus respectivos países.

Entre los más destacados en la lista se encuentran el dictador venezolano Nicolás Maduro, el dictador nicaragüense Daniel Ortega,los dictadores cubanos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, el ex mandatario paraguayo Horacio Cartes, el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el ex presidente panameño Ricardo Alberto Martinelli.

También figuran la ex mandataria argentina Cristina Kirchner y su ex ministro Julio De Vido, así como figuras del entorno político de Ecuador, como el ex presidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glas. Estos líderes políticos, acusados de corrupción y prácticas antidemocráticas, enfrentan ahora restricciones de viaje a Estados Unidos, una medida que evidencia las fricciones entre Washington y los regímenes de la región.

La lista no solo se ha centrado en figuras de alto rango de gobiernos autoritarios como el de Venezuela, Nicaragua y Cuba, sino también en funcionarios de gobiernos democráticos que, según Estados Unidos, han facilitado o permitido prácticas corruptas. El caso de Cristina Kirchner y Julio De Vido, quienes fueron implicados en el robo de millones de dólares mediante contratos de obras públicas durante su gestión, subraya la postura de Washington sobre la corrupción en América Latina. Kirchner y De Vido enfrentan restricciones debido a su participación en lo que las autoridades estadounidenses consideran un desfalco masivo.

El Salvador, Honduras y Guatemala también han sido afectados por estas sanciones. En estos países, varios funcionarios han sido señalados por corrupción y malversación de fondos públicos. Entre ellos destaca Fredy Raúl Orellana Letona, juez de la Corte Constitucional de Guatemala, acusado de autorizar cargos penales sin pruebas, y José Edgardo Bruno Ventura, ex miembro de la Policía Nacional Civil de El Salvador, señalado por su colaboración con pandillas y grupos narcotraficantes.

Estos funcionarios, según Washington, han desviado recursos públicos para su propio beneficio y han socavado los principios democráticos.

En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha sido duramente criticado por su represión a la oposición y la manipulación del sistema judicial. Entre los sancionados se encuentran figuras como Marling de Jesús Castro Rodríguez, fiscal de Managua, y Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general, quienes han sido acusadas de perseguir a opositores políticos y de apoyar leyes que restringen la libertad de expresión y asociación en el país. La administración estadounidense considera que estos funcionarios son responsables de violaciones graves a los derechos humanos.

La implementación de la Lista Engel refleja la postura de Estados Unidos ante lo que percibe como un retroceso democrático en varios países latinoamericanos, especialmente aquellos donde los líderes en el poder han sido acusados de violaciones al Estado de derecho. El gobierno estadounidense ha señalado que esta política tiene como objetivo proteger los principios democráticos y fortalecer la lucha contra la corrupción en la región.

A pesar de la creciente polémica que estas sanciones generan en algunos de los países afectados, la administración de Joe Biden ha sostenido que las medidas están en línea con su compromiso de promover la democracia, los derechos humanos y la justicia en América Latina.

Sin embargo, la medida también ha intensificado las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y los gobiernos sancionados, que ven estas acciones como una injerencia en los asuntos internos de sus naciones.

Estas restricciones de viaje no solo afectan a los líderes en cuestión, sino que también envían un mensaje contundente sobre el rumbo que la administración de Donald Trump desea seguir en su política exterior respecto a la región.

Mientras algunos gobiernos buscan justificar sus políticas y prácticas ante la comunidad internacional, la Lista Engel sigue siendo una herramienta clave para Estados Unidos en su lucha contra la corrupción y el autoritarismo en América Latina.