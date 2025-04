Los mejores memes sobre los Aranceles de Trump

Donald Trump está en boca de todos por su “guerra mundial” de aranceles. El miércoles, el presidente de Estados Unidos anunció la imposición de nuevas tarifas arancelarias que se aplicarán tanto a las importaciones de mercancías como a todos los productos que adquiera su país del extranjero.

Esto ha generado un gran debate en la sociedad, ya que en la lista publicada de países y territorios a los que afectan estas tasas hay algunos que han sorprendido a la gente debido a su situación geográfica y de población. Entre ellos destacan Heard y McDonald, un grupo de islas volcánicas cerca de la Antártida y dependientes de Australia en las que solo viven pingüinos.

Como era de esperar, las redes sociales se llenan de reacciones y bromas al respecto de la situación. Asimismo, la palabra ‘aranceles’ se convirtió en tendencia global. Estos son algunos de los mejores memes sobre los aranceles impuestos por Donald Trump.

Just putting it out there. pic.twitter.com/NziVnKTdbt