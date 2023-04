Email it

París. Un año después de su reelección como presidente francés, Emmanuel Macron ha visto disiparse el crédito con el que ganó los comicios casi sin hacer campaña y afronta los cuatro años que le restan con sus tasas más bajas de popularidad y sin una mayoría en las cámaras legislativas.



La reforma de las pensiones, aprobada hace un mes al límite de los trámites parlamentarios y en medio de una fuerte contestación popular, encarna el complejo panorama que afronta Macron para seguir llevando adelante la iniciativa política. “Hay una fractura con la sociedad y a eso se suma la ausencia de una mayoría política que le permita avanzar”, explica a EFE el director del observatorio de opinión de la Fundación Jean Jaurès, Antoine Bristielle.



Esa opinión está muy extendida y se refleja en los editoriales de los principales diarios, muy críticos con el presidente de Francia.



“Más aislado que nunca”, estima el izquierdista Libération, mientras que el conservador Le Figaro considera que “Macron exaspera” y el más favorable Le Monde cree que “la duda se ha instalado”, incluso, dentro de su partido.



Un vistazo a los sondeos no alimenta el optimismo del presidente, que ha visto cómo su cuota de popularidad se despeña hasta el 26 %, similar a la que tenía en el peor momento de la crisis de los “chalecos amarillos”, que le obligó en 2019 a dar un volantazo a su política.



Después llegaron la pandemia y la guerra de Ucrania, y Macron gestionó la tempestad de manera que el 24 de abril de 2022 se convirtió en el primer presidente francés en medio siglo en revalidar el poder teniendo bajo su mando la jefatura del Estado y el Gobierno.



Fue la última buena noticia que ha tenido desde entonces, puesto que unos meses más tarde perdía la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y comenzaba un vía crucis legislativo que ha comprometido su imagen de presidente en constante actividad. “Macron necesita demostrar que está siempre en marcha y por eso ha querido pasarse sin los partidos y sin los sindicatos. Pero no puede hacer lo mismo con el Parlamento”, estima Bristielle, que cree que la situación actual no hace más que incrementar su imagen de autoritario.