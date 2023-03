Email it

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que en América Latina y el Caribe se ha “levantando una nueva ola progresista”, y que las alianzas y políticas planteadas por Estados Unidos en su relación con los países de esta región no ofrecen nada y «son retrógradas».



“El imperio estadounidense va en fase de declinación histórica y ya no tienen nada que ofrecer para el bien de los pueblos de América Latina y el Caribe. Por el contrario, sus políticas son retrógradas (…) sus alianzas son retrógradas”, dijo el mandatario durante una entrevista, concedida al economista español Alfredo Serrano y transmitida por el canal VTV.



Maduro celebró el surgimiento de proyectos de izquierda en la región, y aseveró que EE.UU ha “despreciado a los sectores democráticos y progresistas dentro de América Latina”. “No me ha sorprendido que se esté levantando una nueva ola progresista, la segunda ola. De verdad creo que el agotamiento del neoliberalismo como fórmula y la imposición de las oligarquías sobre América Latina está en la lona, agotada”, afirmó. Sobre los nuevos gobiernos surgidos en el continente, recordó que Venezuela reactivó, “con fuerza”, sus relaciones con Colombia y Brasil, desde la toma de poder de los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva, respectivamente.