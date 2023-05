Un choque múltiple entre más de 90 vehículo ha dejado al menos seis personas muertas y unas 30 heridas, en la Interestatal 55 en el centro de Illinois, luego de que una nube de polvo invadiera el lugar, según la autoridades estadounidenses.

El mayor de la policía estatal de Illinois, Ryan Starrick, declaró que las edades de los heridos comprenden entre los 2 y los 80 años, los cuales fueron llevados a los hospitales más cercanos, algunas con lesiones que amenazaban sus vidas.

Los choques parecieron ocurrir casi al mismo tiempo en ambos lados del tramo rural de la carretera y se extendieron por dos millas, cerca de la ciudad de Farmersville, expresó en una conferencia de prensa.

La oficina de St. Louis del Servicio Meteorológico Nacional dijo que el polvo de los campos recién arados y el clima racheado se combinaron para crear las condiciones. Los meteorólogos aseguraron que se esperaban vientos de hasta 40 mph hasta el lunes por la noche, con la posibilidad de que la visibilidad cayera rápidamente a casi cero.

Los primeros accidentes ocurrieron alrededor de las 10:55 am hora local, explicó la policía, e involucraron a unos 30 vehículos comerciales y entre 40 y 60 automóviles de pasajeros. Dos camiones se incendiaron, dijo la policía. Los que murieron estaban en el lado norte de la carretera.

El Departamento de Transporte de Illinois., se mantiene dando informaciones a la población a través de sus redes sociales. “La visibilidad sigue siendo pobre debido a los fuertes vientos que levantan polvo.

De igual modo, ISP ha establecido un número de teléfono para las personas involucradas en el accidente del lunes en la I-55 cerca de la milla 76. Si tiene información o preguntas, llame al 618-346-3653.

The latest from ISP: Interstate 55 remains closed in both directions between Raymond and Divernon (exits 63 and 80). Visibility remains poor because of high winds blowing dust about.



IDOT and ISP will continue to provide updated information as we get it. https://t.co/4upTWeRDn5 pic.twitter.com/lKB9j0tYv3