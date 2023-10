Washington. El republicano Kevin McCarthy fue destituido como líder de la Cámara Baja de Estados Unidos tras una moción en su contra presentada por un miembro de su propio partido en represalia por concesiones efectuadas a los demócratas.



La resolución, introducida el lunes por el ultraconservador Matt Gaetz, fue aprobada por 216 votos a favor y 210 en contra, haciendo historia al ser la primera vez que una moción de este tipo sale adelante.

McCarthy será sustituido de forma interina por el también republicano Patrick McHenry, representante del décimo distrito de Carolina del Norte.



Gaetz, opuesto desde el principio a la nominación de McCarthy como líder, había amenazado durante meses con activar el proceso para sacarlo del puesto y esa amenaza se aceleró el fin de semana pasado, después de que McCarthy se apoyara en votos demócratas para sacar adelante la ley que amplió durante 45 días la financiación de la Administración en temas clave y evitó así un cierre del Gobierno.



Aunque McCarthy avanzó este martes que confiaba en tener el apoyo suficiente para seguir al frente, su suerte comenzó a torcerse cuando el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, instruyó a los miembros de su bancada a votar para revocarlo.



Desde las elecciones de medio mandato del pasado noviembre, los conservadores tienen en esa cámara 221 escaños y los demócratas 212. La moción necesitaba ser aprobada por mayoría simple.



Gaetz forma parte del “Freedom Caucus” (Caucus de la libertad), el ala del Partido Republicano más afín al expresidente Donald Trump (2017-2021).



Horas después, McCarthy confirmó que no volverá a presentarse como candidato para presidir la Cámara Baja de Estados Unidos, después de ser destituido poco antes en una votación histórica.



“No volveré a presentarme a presidente (de la Cámara). (…) Espero que sepáis que cada día trabajé independientemente de si me subestimasteis o no. Quería hacerlo con una sonrisa”, dijo el representante por California en una rueda de prensa en el Capitolio.