México. Las autoridades mexicanas advierten de un incremento de migrantes de China que buscan cruzar a Estados Unidos en la frontera de California, donde pagan hasta 41,000 dólares a los ‘coyotes’ o traficantes, tras detectar casi 9,000 en los últimos cuatro meses.



Aunque desde hace tres años la llegada de migrantes chinos en búsqueda de asilo en Estados Unidos ha sido una constante, durante los últimos meses el incremento es considerable, según expuso este lunes a EFE Enrique Lucero Vázquez, director municipal de Atención al Migrante de la ciudad fronteriza de Tijuana.



En el actual año fiscal, que arrancó el pasado octubre, han ingresado 8,964 chinos por el estado mexicano de Baja California hacia California, citó el funcionario con base en datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés).



Lucero Vázquez recordó que la migración china no es nueva en esta región, donde hay una comunidad establecida en Baja California desde hace muchos años, pero de forma reciente ha proliferado su llegada irregular por el deterioro de las condiciones en su país.



“Ellos tuvieron un boom económico en 2010, pero en los últimos años se ha generado un éxodo de migrantes por motivos igualmente económicos, no ganan muy bien, sí está muy bien la economía de su país, pero están bajo un sistema represor”, detalló.



El Gobierno mexicano reportó 10 veces más migrantes irregulares de China en 2023 que el año anterior, al detectar 14,057, según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.



En tanto, la CBP aprehendió más de 24,000 migrantes chinos en la frontera con México en el año fiscal 2023, con lo que se convirtió en el grupo demográfico de mayor crecimiento detectado en la zona.



El fenómeno ya ha despertado la indignación de políticos estadounidenses del Partido Republicano, como el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, quien este fin de semana denunció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está cerca de cometer el delito de “traición” por permitir la entrada de tantos chinos.



“Traición es una palabra difícil de definir y no estoy sugiriendo que el presidente está acusado de traición en este momento, pero Dios, estás muy cerca de la línea (Biden) cuando dices que vamos a permitir que miles, 24,000 o 30,000 hombres chinos de edad militar van a cruzar nuestra frontera “, dijo en una entrevista en Fox News.



Las autoridades mexicanas de la frontera de Baja California detallaron que los migrantes llegan de China a México con una visa de turista o viajan a Ecuador, donde no les piden visado, para comenzar su trayecto.

Los chinos atraviesan la selva de Darién y entran de forma irregular por México hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, por el sector estadounidense de San Diego, que incluye a los municipios mexicanos de Tijuana, Mexicali y Tecate, según Lucero Vázquez.



“En este último municipio, principalmente, por la zona del Ejido Jacumé, en el año fiscal del 2022-2023, por Baja California, se registraron 10,700 chinos de manera irregular, esto es un 44 % del total general (detectado por Estados Unidos)”, observó.

Los chinos pagan 41,000 dólares a traficantes

El funcionario mexicano reveló que, por todo el trayecto, los migrantes chinos pagan hasta 41,000 dólares a los traficantes.



Además, resaltó que a diferencia de otros migrantes que llegan a Tijuana, su estancia es “silenciosa” porque no llegan a los albergues. “Vienen con guías o pagando a un pollero (traficante de personas) que los lleva a un hotel, y generalmente al día siguiente los acerca hasta el área de Jacumé, a donde los llevan en camionetas, se bajan y se internan para entregarse a la Patrulla Fronteriza”, expuso