México «halla indicios» de que el exvicepresidente Jorge Glas de Ecuador es perseguido político

Ciudad de México, 9 abr (EFE).- La canciller mexicana, Alicia Bárcena, aseguró este martes que, tras revisar a “profundidad” el caso del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2013-2017), el Gobierno de México encontró indicios de que es “o podría ser” perseguido político por Ecuador.



“Yo no puedo adelantar, pero sí quiero decir que México ha revisado a profundidad y encontró indicios de que Jorge Glas es o podría ser un perseguido político”, señaló la diplomática mexicana durante la reunión virtual extraordinaria entre cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México reiteró la indignación del país por la violenta irrupción de las autoridades ecuatorianas a su embajada en Quito, ocurrida el pasado viernes y que culminó con la detención de Glas, quien buscaba asilo político en las instalaciones desde diciembre pasado.



“No hay ningún hecho, nada que pueda justificar, no existe ninguna justificación para irrumpir en una embajada, y en este caso en la Embajada de México, de manera violenta ni agredir físicamente y a la dignidad del personal diplomático”, replicó Bárcena durante la reunión convocada por Honduras para abordar la crisis.



Negó que estuvieran programando una “inminente fuga” de Glas, tal como lo justificó el Gobierno ecuatoriano para irrumpir en la sede diplomática.



“Nosotros no íbamos a proceder de ninguna manera de esa forma, por ello, México se ha apegado y se seguirá apegando al derecho internacional”, enfatizó.



Argumentó que México ha otorgado un sinnúmero de asilos políticos a personajes de países como Chile, Uruguay y Argentina, y recordó que en el caso de Glas ofrecieron resolver el caso a través del diálogo.



Señaló, además, que intercambiaron cartas entre el 29 de febrero y el 4 de marzo para explicar la posición de México ante la solicitud de asilo de Glas, quien realizó la petición en diciembre pasado, pero no fue hasta el pasado viernes que lo concedieron.



Asimismo, recriminó que Ecuador haya expresado de esta manera su molestia ante las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y las consecuencias electorales para el ahora mandatario Daniel Noboa.



“Si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México y si le molestó la (conferencia) mañanera del presidente López Obrador, siempre hay otro tipo de procedimientos para expresar molestia y sobre todo para decir: tenemos diferencias respecto a la interpretación de la Convención de Viena o de Caracas”, apuntó.

Detención de Jorge Glas en Ecuador

Glas, detenido el pasado viernes, está ahora encarcelado tras haberse recuperado en un hospital de una descompensación que un parte policial achaca a una posible sobredosis de medicamentos.



Glas está procesado por malversación de fondos en un caso sobre la reconstrucción de Manabí. Además, debe completar una sentencia de ocho años por otros dos casos, tras haber estado cerca de cinco años en prisión entre 2017 y 2022. EFE