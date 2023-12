El presidente de Argentina, Javier Milei, avisó este domingo a su país de que el esfuerzo que tienen por delante es “titánico”, y apeló a la “fortaleza” del pueblo y la esperanza: “Será difícil, pero lo vamos a lograr”, enfatizó al pronunciar su primer discurso ante la ciudadanía tras jurar el cargo.



“El desafío que tenemos por delante es titánico, pero la verdadera fortaleza de un pueblo es cómo enfrente el desafío que se nos presenta”, dijo un Javier Milei que ya portaba la banda presidencial.



El nuevo presidente hizo esta declaración desde una tribuna instalada a los pies de la escalinata del Congreso nacional, en presencia de los principales representantes internacionales que acudieron a su investidura y ante decenas de miles de ciudadanos congregados en los alrededores.



“Miramos al cielo y recordamos que esa capacidad bien podría ser ilimitada”, señaló Milei, quien pidió a los argentinos enfrentar los desafíos “con convicción”, trabajar “sin descanso”, que el país llegará a destino.



Pero describió una “situación crítica y de emergencia”, no sólo por una economía al borde de la hiperinflación sino en todas “las esferas”. También advirtió de que no hay “alternativas” más que un fuerte ajuste y de “shock”, lo cual supondrá un sacrificio para la población, reconoció.



“Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para solucionar los problemas de cien años de despilfarro de la clase política”, dijo, “aun cuando al principio sea duro”.



“Sabemos que a corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo creado las bases de crecimiento sólido y sostenible en el tempo”, anticipó.



Por eso, el nuevo gobernante apeló a la “enorme” capacidad para superar los desafíos de los argentinos, a quienes arengó diciendo que tienen “la resiliencia para salir adelante”..



“No es fácil”, advirtió Milei, porque “cien años de fracaso no se deshacen en un día, pero un día empieza y hoy es ese día”, exclamó. La multitud que le escuchaba replicó con canticos de “¡Sí, se puede; sí, se puede!”.



“Hoy empezamos a desandar el camino de la decadencia y comenzamos a caminar el camino de la prosperidad”, prometió.



Defensor a ultranza de las “ideas de la libertad”, Javier Milei dice que el costo del fuerte ajuste fiscal que proyecta implementar lo pagarán en su mayor parte los organismos públicos que él considera inoperantes y la “casta política” que según él ha llevado al país a la crisis actual.

Juró “por Dios y por la patria” como presidente

Milei juró este domingo “por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios” como nuevo presidente de Argentina en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires.



Posteriormente, recibió la banda y el bastón presidenciales de manos del mandatario saliente, Alberto Fernández, quien le estrechó la mano y dijo unas breves palabras, tras lo cual salió del recinto.