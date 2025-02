"Si vas al casino y pierdes plata, ¿cuál es el reclamo?": Milei se defiende tras el 'criptogate'

El presidente de Argentina, Javier Milei, brindó este lunes la primera entrevista luego del escándalo desatado por la estafa millonaria cometida a través de la criptomoneda $Libra, que él mismo promocionó y que afectó a más de 40.000 inversionistas del mundo bitcóin.

El mandatario volvió a defender su inocencia, tal como lo hizo el pasado fin de semana a través de sus redes sociales, pero esta vez en un reportaje con el canal Todo Noticias (TN).

Milei aseguró que obró “de buena fe”, por querer apoyar un tipo de emprendimiento que, según él, no cuenta con financiamiento en el país. “Cuando mirás el universo de los emprendedores digitales, de la inteligencia artificial o los programadores, es un segmento que está en la informalidad”, dijo.

“No tengo nada que ver”

“Por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo”, afirmó y sostuvo que su comportamiento “no daña” su credibilidad.

Respecto al sector cripto y su presunta “informalidad”, plantó: “Aquellos que ‘blanquean’ parte de su actividad, lo hacen al mínimo. Esto hace que no tengan financiamiento y no puedan crecer. Argentina no cuenta con un mercado de capitales, como ocurre en EE.UU. Por lo tanto, a mi vienen y me proponen”.

En ese marco fue que conoció a Hayden Mark Davis, el hombre detrás de la millonaria estafa que dijo ser “asesor” del Gobierno argentino. Con ese joven estadounidense se reunió el presidente en octubre del año pasado, lo que dio inicio a un proyecto que terminaría en escándalo. “Me propuso financiar un proyecto que iba a impulsar el crecimiento económico (del país). Me pareció que era una herramienta interesante. De otra manera no podrían conseguir financiamiento. Por eso le di difusión”, explicó.