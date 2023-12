La actriz Itziar Castro ha fallecido a los 46 años. Destacados protagonistas de la cultura y la política han reaccionado a la pérdida inesperada de una intérprete querida. Castro se encontraba en la piscina municipal cubierta de la localidad gerundense de Lloret de Mar mientras asistía a las pruebas de luz para un espectáculo de natación sincronizada. Tras sentirse indispuesta y ser atendida por los servicios de emergencias, falleció por una parada cardiorrespiratoria.

“Es con profundo pesar que informamos del fallecimiento de la talentosa actriz Itziar Castro, ocurrido la pasada noche. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma. Itziar no solo fue una actriz y artista talentosa, sino una incansable luchadora por sus ideales y creencias. Enfrentó cada desafío con una determinación y un coraje que inspiraron a muchos. Su contribución al mundo del arte y su incansable trabajo por la igualdad y la justicia social permanecerán como un legado perdurable de su pasión y compromiso. Para aquellos que deseen rendir homenaje, se anunciarán detalles sobre eventos conmemorativos en los próximos días. La familia pide respeto a su privacidad durante este difícil periodo de duelo. Agradecemos a los medios de comunicación y al público por su comprensión y consideración en este momento difícil”, escribió de madrugada el director Frankie De Leonardis en la red social X.

La de Castro es una trayectoria artística notable, conocida por su participación en series como Vis a vis o Paquita Salas, también en películas como Campeones. Era un rostro conocido por su trabajo pero también por su compromiso. Tenía discurso y en todas sus entrevistas o apariciones públicas hablaba con voz propia. Nacida el 14 de octubre de 1977 en Barcelona, inició su carrera en el mundo del espectáculo a una edad temprana, demostrando un talento innato para la actuación y versatilidad.

“Lo que no se visibiliza no existe”

Educada en la prestigiosa Escuela Superior de Arte Dramático Eòlia en Barcelona, perfeccionó sus habilidades en actuación, canto y baile, lo que le permitió desempeñarse en una variedad de géneros y formatos. Su debut en la gran pantalla llegó en el año 1997 con un pequeño papel en la película Airbag, dirigida por Juanma Bajo Ulloa, aunque su reconocimiento a nivel nacional se consolidó más adelante con roles en películas como Camino (2008) y Pieles (2017), dirigida por Eduardo Casanova, por el que fue nominada al Goya como mejor actriz revelación.

En la televisión, Castro ha dejado una huella imborrable, especialmente con su participación en la serie de Netflix Vis a Vis, donde interpretó a Goya, un papel aplaudido por crítica y público. Además, ha participado en otras producciones de renombre como Amar es para siempre y Matar al padre.

Además de su labor en cine y televisión, Itziar Castro fue también una figura destacada en el teatro, participando en numerosas producciones.

Más allá de su trabajo como actriz, Castro es conocida por su activismo en pro de la diversidad y la inclusión, especialmente en lo que respecta a los estándares de belleza en la industria del entretenimiento. Su compromiso con estos temas ha sido una constante en su carrera, y ha utilizado su plataforma para abogar por un cambio positivo en la sociedad.

“Lo petardo no quita lo reivindicativo”, dijo en una reciente entrevista en la Cadena SER, una frase en la que encierra su forma de comunicar y pelear por las causas a las que se sumó. “Hay que visibilizar la lucha del colectivo LGTBIQ+. Lo que no se visibiliza, no existe”, defendió.