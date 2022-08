Mujer corre desnuda en un avión en pleno vuelo con destino a Inglaterra

Una mujer se quedó desnuda en un avión mientras gritaba y corría al interior de la aeronave, asegurando que había explosivos.

Chipre es la mujer de 30 años de edad que se quedó desnuda en el avión. Ella gritaba “Allahu Akbar”, que significa “Dios es grande”.

Mientras la mujer gritaba comenzó a decirle a los niños con quienes se encontraba que, si estaban listos para morir. Ya que, supuestamente, había explosivos al interior del avión.

El Jet2, con destino a Manchester, Reino Unido, tuvo que aterrizar de emergencia en París. Allí la mujer confesó a los tripulantes que su padre pertenecía al grupo terrorista Isis (Estado Islámico en Iraq).

Woman Strips to underwear shouting "Allahu Akbur" on board a flight from Cyprus to Manchester. Philip O*Brien 35 Heroically restrained her as claimed to have explosives and storm the cockpit. pic.twitter.com/YiKbpJBWxI