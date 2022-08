Mujer estará en prisión 34 años por tuitear

Una mujer identificada como Salma Al-Chehab estará en prisión 34 años por tuitear una serie de mensajes en contra del gobierno de Arabia Saudita.

De acuerdo con la información que se dio a conocer, las autoridades realizaron un juicio en contra de Salma después de la difusión de dichos mensajes y por “alterar el orden público”.

Por otro lado, se reveló que esta sería la condena de cárcel más larga en la historia de Arabia Saudita por publicar mensajes en Twitter.

Salma al-Shehab is a 3⃣4⃣ year old mother of two boys.



She was sentenced to 3⃣4⃣ years in jail followed by a 3⃣4⃣ year travel ban in #SaudiArabia.



How old will she be when she's free?

1⃣0⃣2⃣ years old



How old will her boys be?

7⃣4⃣ & 7⃣2⃣



We won't let it stand. #FreeSalma pic.twitter.com/ia3vig6G3X