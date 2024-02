Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que ha tenido un “éxito considerable” en su campaña internacional para mantener su guerra contra el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza, donde ya suman casi 30,000 muertos, contradiciendo recientes declaraciones del presidente Joe Biden.



“Desde el comienzo de la guerra, he estado liderando una campaña diplomática para bloquear la presión (internacional) que busca poner fin prematuramente a la guerra y asegurar un fuerte apoyo a Israel. Hemos tenido un éxito considerable”, indicó Netanyahu en un comunicado, que asegura ser “una respuesta para el presidente Joe Biden”.



El presidente estadounidense, en plena campaña presidencial, dijo en una entrevista televisiva anoche que si Israel continúa con el “gobierno increíblemente conservador” que tiene, incluyendo a su ministro de Seguridad Nacional, el extremista antiárabe Itamar Ben Gvir, “perderá el apoyo” internacional.



El primer ministro israelí sustentó sus argumentos con una encuesta realizada a través de internet, entre 2,022 personas, por la Universidad de Harvard.



Según esta encuesta realizada la semana pasada, 82% de los estadounidenses entrevistados apoya a Israel en detrimento de Hamás; el 67% considera que no debería haber un alto el fuego hasta que el grupo islamista libere a todos los rehenes y haya sido apartado del poder en Gaza, y el 62% apoya una incursión terrestre del Ejército israelí en Rafah, donde se aglutinan unos 1,5 millones de gazatíes desplazados en medio de una crisis humanitaria sin precedentes.



“Esto nos da otro argumento de fuerza para continuar nuestra guerra contra Hamás hasta la victoria total”, deduce Netanyahu, quien ha prometido no detener la guerra hasta “desmantelar” al grupo islamista, garantizar que no volverá a ser una amenaza para Israel y recuperar a la totalidad de los rehenes.