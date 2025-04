Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que no estallará una “guerra civil” en Israel durante el discurso que pronunció en la ceremonia dedicada a los soldados caídos en la batalla de Jaffa en 1948.



“No habrá una guerra entre hermanos, no habrá una guerra civil, no aquí en Israel”, aseveró.



En los últimos meses, las divisiones entre la sociedad israelí se han disparado después de que el Gobierno israelí ordenó romper el alto el fuego en Gaza, y también por las destituciones del jefe del servicio de inteligencia interior israelí (Shin Bet), Ronen Bar, y de la Fiscal General, Gali Baharav-Miara, dos organismos que han cuestionado la gestión de Netanyahu durante los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, entre otros asuntos.