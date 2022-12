Novia de asaltante se lamenta tras su muerte en medio de un tiroteo

Email it

Un presunto asaltante muerto dejó una balacera ocurrida en una relojería ubicada al norte de Barranquilla, en Colombia.

El hombre, junto a otro compañero, ingresaron al local «Mundo Relojes» y atacaron a los trabajadores y al administrador del recinto.

Los antisociales alcanzaron a sacar 116 relojes, gafas, celulares y perfumes; avaluados en cerca de $100 millones colombianos (21 mil dólares), consignó RCN Radio.

Plomo en mundo reloj.. el dueño se bajo uno y la policía otro … en barranquilla pic.twitter.com/fmzZsvo9g4 — AntonyGihaH76 (@GiHez76) December 26, 2022

La Policía Metropolitana de Barranquilla llegó a la relojería evitando que los delincuentes se llevaran las especies, con lo que comenzó una balacera, la que terminó con un ladrón capturado y el otro abatido, el que finalmente falleció en un centro asistencial de la zona.

«¿Por qué no pensaste en nuestro hijo?»

La víctima, identificada como Mateo Mejía Molina, era padre de un niño llamado Thiago.

Yuneisy Rico, novia de Mateo, utilizó sus redes sociales para publicar un sentido mensaje tras la muerte del padre de su hijo.

«Ay, Mateo, ¿por qué no cogiste consejos? ¿Por qué no pensaste en nuestro hijo?», comenzó escribiendo en un estado de WhatsApp que fue revelado por Zona Cero Barranquilla.

«Como lo decía muchas veces, ¿ahora quién va a darle frente a Thiago? ¿Qué le diré cuando me pregunté por ti? ¿Por qué tú, Mateo? Muchas veces te dije ‘cambia Mateo, cambia’. No me escuchaste. Ahora mi hijo se quedó sin ti», finalizó Rico.