Tapachula. Migrantes denunciaron una ola de secuestros masivos del crimen organizado en Tapachula, en el límite de México con Guatemala, donde los delincuentes les colocan un sello en los brazos y les exigen pagar dinero para liberarlos.



Miguel Mejía, migrante de Honduras que omitió su nombre real por seguridad, contó a EFE que el pasado fin de semana lo secuestraron junto a un grupo de personas de Centroamérica, Perú, Ecuador y de otros países que llegaron a Tapachula.



Él y otras víctimas, quienes también ocultaron su identidad real, señalaron que los grupos criminales ahora vigilan a los migrantes en motocicletas y en camionetas con armas largas para intimidarlos y llevarlos a lugares desconocidos, donde los mantienen encerrados.



“Cuando intentamos evadir y salirnos de ahí, ellos dijeron que teníamos que reunirnos con los demás del grupo o, si no, teníamos que seguirlos, no se podía uno retroceder”, narró.



Abusos



A estos migrantes les quitaron unos 1,500 pesos mexicanos a cada uno (unos 90 dólares), les colocaron un sello y les tomaron videos después de haber pagado para identificar a las personas.



“Nosotros íbamos 15 en el camino, pero cuando llegamos (al lugar del secuestro) había más gente, entre 60 y 70. Había personas morenas y venezolanos. (Los delincuentes) nos quitan los teléfonos, les ponen sellos a las cámaras y revisan los bolsos”, narró.



La situación ocurre tras el incremento del 77% en la migración irregular durante 2023, cuando el Gobierno de México detectó más de 782,000 migrantes en esta situación. Luis Rey García, director del Centro de Dignificación Humana), consideró que cada mes hay cientos de migrantes secuestrados y extorsionados en la frontera sur, pero las estadísticas oficiales no los contemplan. l efe