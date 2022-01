Oposición en Haití escoge presidente

Puerto Príncipe. El ex primer ministro de Haití Fritz Alphonse Jean fue designado presidente interino del país en una votación celebrada este domingo por varias organizaciones políticas y de la sociedad civil, en desafío al Gobierno que encabeza el primer ministro, Ariel Henry.



Las organizaciones, agrupadas en el autodenominado Consejo Nacional de la Transición (CNT), también votaron al exsenador Steven Irvenson Benoit como primer ministro interino.

De acuerdo con los datos suministrados por los organizadores, Jean obtuvo 25 votos frente a los 15 que recibió el expresidente del Senado Edgard Leblanc Fils. Hubo dos abstenciones.

En cuanto a los escrutinios para primer ministro, Benoit se impuso en una segunda ronda con 26 votos.

Jean fue escogido a mediados de este enero como presidente interino de Haití por grupos de la diáspora de ese país en Estados Unidos en la llamada Cumbre de la Unidad Haitiana.

Jean y Fils se mantuvieron durante al menos una semana realizando su campaña de promoción.

Los grupos

Entre las organizaciones que conforman el CNT figuran el partido derechista Tèt Kale, al que pertenecía el presidente Jovenel Moise, asesinado en su residencia de Puerto Príncipe en julio pasado.

Del grupo se retiró ayer la formación izquierdista La Fanmi Lavalas, del expresidente Jean Bertrand Aristide.

Se cuentan entre los integrantes del CNT los diferentes grupos opositores que firmaron un acuerdo el 30 de agosto de 2021 conocido como el Acuerdo de Montana. También están el Episcopado católico y la comunidad vudú.

También están representados sindicatos, así como decenas de movimientos populares y 300 personalidades de diversos ámbitos.

Los últimos hechos agudizan la crisis

Con el resultado de estas votaciones, la situación parece agudizarse pues Henry desconoce la integración del Consejo Nacional de Transición, mientras que este no reconoce al primer ministro como autoridad legítima del país. Los opositores no reconocen al Gobierno de Henry por considerar que ha sido impuesto por las potencias extranjeras, y abogan por una solución a la crisis política que nazca del consenso entre los diferentes sectores de la sociedad.