Bruselas. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó ayer a que las negociaciones para la paz en Ucrania se lleven a cabo de manera que su resultado no pueda considerarse como una “derrota” de Occidente.



“Tenemos que asegurarnos de que se conducen esas conversaciones de tal manera que el resultado no sea visto como una derrota para Occidente”, indicó Rutte en una rueda de prensa al término de una reunión de los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica.



Al mismo tiempo, instó a que habrá que asegurarse de que el acuerdo de paz que se negocie sea duradero y no pase como con los pactos de Minsk para tratar de poner fin al conflicto a raíz de la ocupación rusa en 2014 de la península ucraniana de Crimea y de Sebastopol.



“Es importante que, al mismo tiempo, nos aseguremos de que (el presidente ruso, Vladímir) Putin entiende que Occidente está unido, que Ucrania está recibiendo todo el apoyo que necesita para prevalecer”, y que las conversaciones solo concluirán cuando se pueda garantizar que el resultado será “duradero”, agregó el político neerlandés.



El nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que participó por primera vez en una reunión de la OTAN, había considerado el jueves que el plan de Ucrania de recuperar los territorios ocupados por Rusia desde 2014 e ingresar en la Alianza como garantía de seguridad tras un acuerdo de paz no es “realista”.



“Nunca se ha prometido a Ucrania que, como parte de un acuerdo de paz, estaría en la OTAN”, recordó hoy Rutte, pese a que esa ha sido siempre una de las peticiones de Kiev.



Rutte enfatizó que “lo que nos une claramente es que, en primer lugar, tenemos que asegurarnos de que cuando comiencen las conversaciones, Ucrania esté en la mejor posición posible”.



“Y, obviamente, se trata de Ucrania, por lo que Ucrania participará en cualquier caso”, agregó.



El secretario general de la Alianza insistió por otro lado en que los aliados europeos y Canadá, que aseguró proporcionaron en 2024 el 60 % de los 51,000 millones de euros que los países de la OTAN aportaron a Ucrania para su defensa, incrementen su gasto militar.



“Que gasten más, y los que no llegan al 2 % (del PIB para gasto en defensa), lleguen este verano”, insistió.

Los aliados están discutiendo la posibilidad de fijar un nuevo objetivo de porcentaje del PIB para gasto militar en la cumbre de La Haya el próximo junio, y Rutte ha apuntado a que debe ser de más del 3 %.

Actualmente está en vigor la meta del 2 % fijada en 2014, que debía lograrse en un plazo de diez años.



La posición de Estados Unidos



Hegseth pidió el jueves que el objetivo se eleve al 5% del PIB y afirmó que Europa debe asumir más su propia seguridad y dejar de ser tan dependiente de EE.UU. alegando que su país debe centrarse en vigilar más sus fronteras y evitar una guerra con China en el Pacífico.



Rutte coincidió hoy en que EE. UU. “tiene que concentrarse en múltiples teatros”, incluyendo el Indo-pacífico y, en concreto, en China.



“Es una gran preocupación para ellos”, consideró.

Ucrania dice no prevé conversaciones con Rusia

Ucrania aseguró que no hay conversaciones previstas con Rusia en la Conferencia de Seguridad de Múnich que empieza este viernes en esa ciudad alemana, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, hablará de una reunión de alto nivel entre representantes de Washington, Moscú y Kiev.

“No hay conversaciones previstas con los rusos en Múnich”, declaró Dmitró Litvin, asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Recalcó que la posición de Ucrania no ha cambiado, ya que el país invadido por Rusia hace casi tres años “debe hablar primero con Estados Unidos” y además “Europa debe formar parte de cualquier conversación seria para una paz genuina y duradera”.