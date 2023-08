Ciudad del Vaticano. El papa Francisco advirtió que en Estados Unidos está creciendo “una actitud reaccionaria muy fuerte” entre los católicos.



Francisco reafirmó que la Iglesia está abierta a todos, también a homosexuales y transexuales, en un encuentro con jesuitas en su reciente viaje a Lisboa y cuya transcripción fue publicada este lunes por la revista de la Compañía de Jesús, “La Civiltà Cattolica”.



“He comprobado que en EE.UU. la cosa no es fácil: hay una actitud reaccionaria muy fuerte, organizada, que estructura una pertenencia incluso afectiva. A estas personas quiero recordar que el ‘indiestrismo’ (ir hacia atrás) es inútil, y que es necesario comprender que existe una justa evolución en la comprensión de las cuestiones de fe y de moral”, dijo el papa sobre las duras críticas que recibe de miembros de la Iglesia en ese país.



Francisco criticó a estas personas, que calificó de “indietristas”, porque “cuando uno se va hacia atrás, forma algo cerrado, sin conexión con las raíces de la Iglesia, pierde la savia de la revelación”.



“Tú has estado en Estados Unidos y dices que has experimentado un clima de cerrazón. Sí, creo que se puede experimentar este clima en algunas situaciones. Pero entonces se pierde la verdadera tradición y se acude a las ideologías en busca de un apoyo y sostén de cualquier tipo. En otras palabras, la ideología suplanta a la fe, la pertenencia a un sector de la Iglesia sustituye a la pertenencia a la Iglesia”, añadió.



Francisco reiteró que “todos” están “invitados a vivir en la Iglesia” al responder a una pregunta sobre la homosexualidad. “Es evidente que hoy el tema de la homosexualidad es muy fuerte, y la sensibilidad al respecto cambia según las circunstancias históricas. Pero lo que no me gusta nada, en general, es que te fijes en el llamado ‘pecado de la carne’ con lupa”.