Ciudad del Vaticano. El papa Francisco mostró su deseo de que las celebraciones de Pascua en Rusia y Ucrania ayuden a encontrar la paz, tras el rezo dominical del Regina Coeli, que entre el domingo de Resurrección y el de Pentecostés sustituye al tradicional Ángelus.



“Pienso también en nuestros hermanos y hermanas de Rusia y Ucrania que hoy celebran la Pascua. Que el Señor esté cerca de ellos y les ayude a hacer la paz”, dijo el pontífice ante los cerca de 20.000 fieles reunidos para escucharle en la plaza de San Pedro del Vaticano.



Al término del Regina Coeli, Francisco quiso expresar su “cercanía a los hermanos que especialmente en Oriente celebran la Pascua” y recordó con pesadumbre que “las guerras continúan sembrando la muerte en formas truculentas”, sin citar casos ningún caso en concreto.



“Sentimos dolor por estas atrocidades y rezamos por sus víctimas”, continuó, antes de pedir a Dios para “que el mundo no experimente ya la consternación de la muerte a manos humanas, sino la maravilla de la vida”.



Previamente también se refirió a la situación en Sudán e invitó a rezar para que cesen los enfrentamientos de las últimas horas y se alcance una solución negociada en el país africano.



“Invito a rezar a fin de que se depongan las armas y prevalezca el diálogo para seguir juntos el camino de la paz y de la concordia”, añadió Francisco. Los enfrentamientos estallaron este sábado, cuando, tras semanas de tensión, las FAR acusaron al Ejército sudanés de lanzar una acción contra una de sus bases en Jartum, mientras que las Fuerzas Armadas aseguraron que lo realizaron en respuesta a un ataque que las FAR habían llevado a cabo previamente en la capital sudanesa.