Email it

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco afirmó que la paz nunca puede llegar con la fuerza o la violencia y que nunca se consigue “derrotando a alguien”, tras el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro en el que volvió a pedir que cese la guerra en Ucrania.



“Se nos hace creer que la paz llega con la fuerza y la potencia: para Jesús es lo contrario (…) La paz no se alcanza conquistando o derrotando a alguien, nunca es violenta, nunca es armada”, dijo Francisco en su mensaje del ángelus el día de Todos los Santos.



Para el papa: “Todos deseamos la paz, pero a menudo lo que queremos es estar en paz, que nos dejen en paz, no tener problemas sino tranquilidad”, pero “Jesús, en cambio, no llama bienaventurados a aquellos que están en paz, sino a aquellos que hacen la paz, a los constructores, a los que trabajan por la paz”, explicó.



Agregó que “de hecho, la paz hay que construirla y como toda construcción, requiere compromiso, colaboración, paciencia”.