Ciudad del Vaticano. El papa Francisco aseguró que la familia “se funda” sobre “la unión conyugal entre un hombre y una mujer” y que “todo verdadero matrimonio, incluso el no sacramental, es un regalo de Dios”, durante una audiencia a los miembros del Tribunal de la Rota Romana, con ocasión de la inauguración del Año Judicial.



“En la Iglesia y en el mundo hay una fuerte necesidad de redescubrir el significado y el valor de la unión conyugal entre un hombre y una mujer, sobre la que se funda la familia”, dijo el pontífice, al recibir a los prelados auditores, funcionarios, abogados y colaboradores del Tribunal, incluido su presidente, monseñor Alejandro Arellano. De hecho, resaltó: “La ignorancia práctica, tanto personal como colectiva, sobre el matrimonio” es “un aspecto ciertamente no secundario de la crisis que afecta a tantas familias”.



A juicio de Francisco: “El matrimonio según la revelación cristiana no es una ceremonia o un acontecimiento social, ni tampoco una formalidad; ni siquiera es un ideal abstracto: el matrimonio es una realidad con una consistencia propia y precisa”, no una “gratificación afectiva” que puede “modificarse según la sensibilidad de cada persona’. “Podemos preguntarnos -continuó- cómo es posible que se produzca una unión tan envolvente entre un hombre y una mujer, una unión que es fiel y para siempre y de la que nace una nueva familia. ¿Cómo es posible, dadas las limitaciones y la fragilidad del ser humano?” y “dejémonos sorprender por la realidad del matrimonio”.



También dijo: “No hay que idealizar el matrimonio, como si sólo existiera donde no hay problemas” y que hay que redescubrir la realidad permanente del matrimonio como vínculo. “Esta palabra a veces se mira con recelo, como si fuera una imposición externa, una carga, una ‘atadura’ que se opone a la autenticidad y a la libertad del amor”, dijo.