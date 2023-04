Email it

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco recordó los 60 años de la encíclica “Pacem in Terris” de Juan XXIII, “escrita en plena Guerra Fría” y aseguró que su mensaje de “regular las relaciones entre países no recurriendo a la fuerza de las armas, sino a la luz de la razón” es tan actual como en aquel entonces.



“Esa encíclica fue una verdadera bendición, como un atisbo de serenidad en medio de nubes oscuras. Su mensaje es muy actual”, como el pasaje en el se “pedía regular las relaciones (entre países) no recurriendo a la fuerza de las armas, sino a la luz de la razón”, dijo Francisco durante la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.



“Rezo para que los líderes de las naciones se dejen inspirar por ella en sus proyectos y decisiones”, agregó Jorge Bergoglio. Durante la audiencia el papa volvió a pedir rezar por la martirizada Ucrania. “Cuánto sufre Ucrania”, señaló.