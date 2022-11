Email it

A bordo del avión papal. El papa Francisco llamó a la Unión Europea (UE) a una política migratoria consensuada con todos los países y afirmó “que no puede dejar solos” a España, Italia, Grecia y Chipre, con la responsabilidad de ocuparse de los migrantes que llegan a sus costas.



Durante la rueda de prensa en el avión de regreso de su viaje en Baréin y al ser preguntado por la actitud del nuevo Gobierno de Italia, que no concede un puerto para que desembarquen más de un millar de migrantes que esperan desde hace días a bordo de cuatro barcos humanitarios, Francisco destacó que “cada gobierno tiene que ponerse de acuerdo sobre cuántos inmigrantes puede acoger” y no sólo los cuatro mencionados.



Francisco recordó que “en el mar, la vida de los migrantes hay que salvarla” porque “el Mediterráneo se ha convertido en el mayor cementerio del mundo”.



“La política migratoria va consensuada con todos los países de la UE, que tiene que tomar en mano esta situación con una política de colaboración y de ayuda porque no puede dejar solos, y con toda la responsabilidad de los migrantes que llegan a España, Chipre, Italia y Grecia”, subrayó.



El Gobierno italiano, presidido por la ultraderechista Giorgia Meloni, quiere poner coto a la entrada de los barcos de las ONG en las aguas italianas, y lleva días sin permitir el desembarco de las naves.



Ante las presiones por la situación en la que se encuentran los migrantes, aplicó una nueva estrategia de gestión del flujo migratorio en el Mediterráneo en un nuevo pulso con las ONG: elegir los inmigrantes a los que permite bajar de las naves humanitarias en base a su situación de vulnerabilidad. El papa, sentado frente a los periodistas, debido a sus problemas en la rodilla, puntualizó “que ni los gobiernos de izquierdas ni los derechas pueden hacer nada, pues la responsabilidad es europea”.