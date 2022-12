Email it

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco pidió “que se iluminen las mentes de quienes tienen el poder de acallar las armas” y “se ponga fin inmediatamente” a la “insensata” guerra en Ucrania.



Denunció que “vientos de guerra soplan gélidos sobre la humanidad”, en el mensaje de Navidad pronunciado desde la logia central de la basílica de San Pedro antes de la bendición urbi et orbi.



Ante las decenas de miles de personas congregadas en la plaza y en un mensaje emitido por Mundovisión, el papa pidió recordar “los rostros de los hermanos y hermanas ucranianos, que viven esta Navidad en la oscuridad, a la intemperie o lejos de sus hogares, a causa de la destrucción ocasionada por diez meses de guerra”.



Y mientras continúan los bombardeos en Ucrania, realizó un llamamiento para “que el Señor nos disponga a realizar gestos concretos de solidaridad para ayudar a quienes están sufriendo, e ilumine las mentes de quienes tienen el poder de acallar las armas y poner fin inmediatamente a esta guerra insensata”.



“Lamentablemente, se prefiere escuchar otras razones, dictadas por las lógicas del mundo. Pero la voz del Niño, ¿quién la escucha?”, clamó Francisco desde el lugar donde se asomó al mundo por primera vez como papa el 13 de marzo de 2013. En este mensaje de Navidad que se ha convertido en una tradición para repasar los conflictos y males en el mundo, lamentó “que nuestro tiempo está viviendo una grave carestía de paz también en otras regiones, en otros escenarios de esta tercera guerra mundial”.



Constató “con dolor” que, “al mismo tiempo que se nos da el Príncipe de la paz, crudos vientos de guerra continúan soplando gélidos sobre la humanidad”.



Y citó Siria “todavía martirizada por un conflicto que pasó a segundo plano pero que no ha acabado”; Tierra Santa, “donde durante los meses pasados aumentaron la violencia y los conflictos, con muertos y heridos” e imploró para que “se retome el diálogo y la búsqueda de confianza recíproca entre israelíes y palestinos”.



Pidió también al Niño Jesús “que ayude en particular al Líbano, para que finalmente pueda recuperarse, con el apoyo de la comunidad internacional y con la fuerza de la fraternidad y de la solidaridad” y “que la luz de Cristo ilumine la región del Sahel, donde la convivencia pacífica entre pueblos y tradiciones se ve perturbada por enfrentamientos y violencia”. Rogó para que llegue “una tregua duradera en Yemen” y se vaya “hacia la reconciliación en Myanmar y en Irán.

Putin asegura que no renuncia a negociaciones

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que no renuncia a negociaciones sobre Ucrania “con todas las partes implicadas” en el conflicto. “Estamos preparados para negociar soluciones aceptables con todas las partes implicadas en el proceso”, dijo el mandatario ruso en una entrevista mostrada por la televisión pública. A la vez, aseguró que la otra parte, en referencia a Kiev y países occidentales que le apoyan, “se han negado a entablar conversaciones”.